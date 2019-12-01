Supervisa Julio César Conejo Alejos avances en obras de infraestructura carretera en Morelos

Supervisa Julio César Conejo Alejos avances en obras de infraestructura carretera en Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:22:46
Villa Morelos, Michoacán, a 3 de octubre 2025. - El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó sobre la inspección y supervisión de las obras de rehabilitación vial que se realizan en el municipio como parte del programa de mejoramiento a la infraestructura carretera.

En ese sentido, destacó que las labores actuales comprenden trabajos de riego de sello y que en los próximos días se dará paso a la etapa de balizamiento, es decir, la pintura de las líneas de vialidad para mayor seguridad de los automovilistas.

“Estamos al pendiente de cada detalle. Esta obra no sólo representa una mejor imagen, sino un compromiso de seguridad para quienes transitan por nuestras carreteras”, señaló Julio César Conejo Alejos.

Durante la revisión de los caminos carreteros rehabilitados con riego de sello, se constató el avance en los tramos que conectan la salida a Villa Morelos con la comunidad de El Fresno, fortaleciendo así la conectividad entre las localidades.

Asimismo, el Ayuntamiento emitió un aviso importante a la ciudadanía: debido a la construcción del puente vial en la carretera Ramal–Villa Morelos–El Progreso, el acceso permanecerá restringido hasta la localidad de San Miguel Huango y en la desviación hacia La Palma.

Julio César Conejo Alejos reiteró que estas acciones forman parte de un plan integral que busca atender el rezago en infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad.

“Seguiremos trabajando con firmeza para que cada obra se traduzca en bienestar y desarrollo para nuestro municipio”, enfatizó .

