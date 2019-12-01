Supervisa Alfonso Martínez ampliación de avenida Amalia Solórzano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:01:23

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó este jueves la obra de ampliación de la avenida Amalia Solórzano Bravo, que conectará con la avenida Juan Pablo II, mejorando la conexión y calidad de vida de los morelianos.

"Es una obra de gran calidad, tiene dos cuerpos de dos carriles cada uno, con un camellón central muy amplio, donde habrá ciclovía y áreas verdes", explicó el alcalde al través de su red social.

Además, puntualizó, contará con tres glorietas para que no haya interrupciones viales, lo que se traducirá en un enorme impulso a la movilidad del sur del municipio.

Martínez Alcázar además detalló que, en un trabajo coordinado, esta obra se conectará con un proyecto estatal para extenderse hasta la salida a Pátzcuaro.

"El Gobierno del Estado está haciendo el otro extremo para conectarla con la salida a Pátzcuaro y así por fin se completa una vialidad que sale desde Altozano y Santa María, ya no tendremos que ir todos por el libramiento sur".

Cabe recordar que la obra tiene una inversión de más de 79 millones de pesos y una longitud de 1 kilómetro, que beneficiará no solo a Morelia y sus tenencias sino también poblaciones cercanas. De esta forma se construye en Morelia el mejor lugar para vivir, concluyó Alfonso Martínez.