Suman esfuerzos Gobierno del Estado de Querétaro y Fiscalía para combatir la trata y explotación infantil

Querétaro, Querétaro, a 5 de mayo de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la presentación de la Iniciativa de Ley en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito Turístico, la cual propone reformar diversas disposiciones para prevenir la trata de personas y la explotación sexual infantil en los diversos establecimientos que prestan servicios turísticos en la entidad, y en particular en los de hospedaje.

Durante este evento, realizado en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), el titular del Poder Ejecutivo estatal precisó que esta propuesta es resultado de la labor y de las sinergias generadas con asociaciones civiles como Corazones Mágicos y con Fundación Freedom, y que establece que la SECTUR deberá trabajar coordinadamente con las autoridades estatales, municipales y los prestadores de servicios turísticos, para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Yo siempre he dicho que, al toro por los cuernos, porque así lo decían mis viejos. Y no podemos permitir que en Querétaro haya un solo niño violentado (...) Y al mismo tiempo me pongo con mucho compromiso para que esto no suceda en Querétaro, porque lo que pasa en Querétaro es responsabilidad también mía, y tenemos que hacer todo lo posible para que ningún niño pueda ser llevado a un hotel, un motel, un Airbnb, pueda ser abusado sexualmente” señaló.

Recordó que, a finales de abril, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una iniciativa para la protección de las infancias y adolescencias impulsada por la diputada federal por Querétaro, Tania Palacios, por lo cual se tomó la decisión de replicar a nivel local este esfuerzo.

En este foro, al que también acudieron los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial de Querétaro, el mandatario estatal reconoció la labor y la solidaridad de la sociedad civil, al tiempo que reiteró que Querétaro es un estado de valores, que cree en la familia, en la ley, el orden y la justicia, y donde existe la convicción de que el que la hace, la paga.

“Y como decía Fernando, no podemos ser omisos ante una realidad. Hay que entender nuestra realidad, aceptarla y combatirla, y cambiar nuestra realidad entendiendo que nadie va a hacer por los mexicanos lo que los mexicanos no hagamos por nosotros mismos”, concluyó.

El presidente de Fundación Freedom y la Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, recordó que la iniciativa establece que, para admitir el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus establecimientos de hospedaje, las personas prestadoras de servicios turísticos están obligadas a revisar que quienes acompañen puedan acreditar la mayoría de edad, así como una relación de parentesco, filiación, tutela, guarda o custodia con los menores.

“Que sea este un día de mucha felicidad porque estamos dando el primer paso, de mucha esperanza porque ya sabemos que los resultados se pueden lograr, porque se pueden cambiar vidas, porque quizás si nos reunimos en un año o en dos años o en tres años estemos hablando de vidas salvadas”, reconoció.

Recordó que desde que la fundación de Freedom hace tres años han conseguido el rescate de 278 víctimas, con 52 personas vinculadas al proceso, más de siete millones de personas sensibilizadas a través de los medios de comunicación y 30 mil personas capacitadas en escuelas, hoteles, aerolíneas, aeropuertos y todo tipo de organizaciones.

En el mismo tenor se pronunció la apoderada legal y vicepresidenta de Fundación Vida Plena “Ing. Daniel Lozano Aduna”, IAP, Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo Payró, quien a l e r t ó que se estima que cada año entre 16 mil y 20 mil menores de edad son víctimas de explotación sexual comercial en México, por lo que la iniciativa ayuda a la prevención del turismo sexual infantil. Además, evita que personas que vivan en el estado de Querétaro y agredan sexualmente a niñas y niños, utilicen la infraestructura turística para cometer estos crímenes.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de mostrar que juntos, gobiernos y sociedad civil, podemos construir una forma distinta de hacer un Querétaro, un México mejor (...) En Querétaro estamos decididos a actuar. Prueba de ello es esta iniciativa que presentan hoy el Gobernador y el Fiscal del estado y que busca proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual infantil en el ámbito turístico”, compartió.

En su oportunidad, la diputada federal Tania Palacios afirmó que cuando se suman voluntades, todo dolor es evitable, por lo que la suma de esfuerzos de las autoridades estatales y la sociedad civil organizada dan ejemplo para enfrentar uno de los dolores más fuertes que puede sufrir México.

“Por eso este tipo de iniciativas que hoy hace el Estado de Querétaro son tan importantes porque ayudan a aterrizar lo importante, lo que verdaderamente va a cambiar y transformar vidas”, resaltó.

A su vez, la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, detalló que, con esta nueva legislación, la dependencia a su cargo trabajará en la prevención de la trata de personas y la explotación sexual infantil mediante la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, con los prestadores de servicios turísticos en la entidad y las organizaciones de la sociedad civil, asegurando un enfoque integral de prevención, capacitación y protección.

Destacó que el turismo es un sector principal y estratégico de la economía queretana, porque sus integrantes están comprometidos en servir con calidad las personas que visitan la entidad, ofreciendo las mejores condiciones en certeza, conectividad, profesionalización e innovación en cada uno de nuestros segmentos, brindando seguridad y respeto a sus derechos humanos durante su estancia.

“Desde la Secretaría de Turismo seguiremos actuando de manera coordinada con ustedes para generar el frente de prevención y protección más amplio a favor de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado, capacitando a nuestros prestadores de servicios turísticos con base al Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de viajes y el turismo”, afirmó.