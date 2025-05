Pide Jesús Mora a Leonel Godoy alinearse a estatutos morenistas

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo del 2025.- El líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, le pidió al legislador federal Leonel Godoy Rangel no interferir en las tareas de la Comisión Nacional de Encuestas.

Durante su rueda de prensa semanal, Mora González detalló que el ex mandatario michoacano se comprometió con Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, a considerarlo en las encuestas de preferencia de perfiles.

Relató que hubo una reunión en Uruapan entre ambos, donde “parte de los acuerdos y compromisos, fue que se metería en la encuesta a Carlos Manzo y desde aquí convocamos a Leonel Godoy a conducirnos bajo lineamientos, porque Morena no es el vehículo para la obtención de candidaturas y nadie puede comprometer que va estar en una encuesta o no, eso lo decide la militancia”.

Y es que como lo apuntó el líder morenista, Carlos Manzo no está afiliado al partido guinda pues determinó caminar por la vía independiente, aunque Mora González no dijo explícitamente si aceptarían al alcalde en el partido o ya no.

Además, Mora González reiteró a los militantes morenistas que no habrá consideración para sancionar a quien no cumpla los lineamientos establecidos por el Comité Nacional de Morena, que fueron en el sentido de evitar adelantarse en acciones a los tiempos de campaña.