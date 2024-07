SUEUM acusa que autoridades universitarias incumplen Contrato Colectivo de Trabajo

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2024.- Según el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), la Universidad Michoacana siguen incumpliendo el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por que falta el pago de jubilaciones, becas, despensas en especie, herramientas de trabajo, promociones y otros pendientes.

El secretario general del SUEUM, Eduardo Tena Flores apuntó que la Universidad Michoacana no es una institución humanista ni de puertas abiertas, "no les importa más que el dinero para sus bolsillos, dirigir a la Universidad Michoacana no sólo consiste en asignarse un salario ominoso y gozar de las partidas confidenciales (…) la rectora Yarabí Ávila debe entender que su labor y su poder consiste también en respetar los Contratos Colectivos de Trabajo, tal como lo aseguraba cuando llegó a la rectoría".

Dijo que en cada una de las cláusulas del CCT se establecen los acuerdos signados y depositados ante las instancias laborales correspondientes, "sabemos que tenemos una rectora, por la información de las páginas de los medios de comunicación, existen muchos rezagos que deben resolverse y no estamos pidiendo, ni un centavo más allá de lo que por derecho nos corresponde", aseguró.

Tena Flores expresó también que no dejará de lado la lucha sindical por todos los adeudos de prestaciones y porque tienen compañeros atorados en un periodo de pre jubilación que deben ser jubilados con todos los beneficios señalados por la Ley Orgánica y el CCT.