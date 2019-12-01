SSP Michoacán impugna decisión de jueza que liberó a integrantes de La Luz del Mundo

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre del 2025. - El secretario de la SSP de Michoacán, Juan Carlos Osegura, sentenció que interpondrán un recurso ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial por el actuar de la jueza Yaksi Kinari, quien dio la orden de liberar a los 38 integrantes de La Luz del Mundo, detenidos en posesión de armas reales y réplicas en un campo de adiestramiento.

Dijo que, al ser cuestionados por policías estatales, el grupo religioso se identificó como un grupo élite de la organización religiosa, los cuales realizaban entrenamientos para protección civil y primeros auxilios al servicio de líderes y feligreses.

“Nosotros encontramos cinco réplicas de armas largas, otras 14 de armas cortas, un arma real, cuchillos de utilería, fornituras, herramientas que solo tienen autorizados un agente de seguridad pública”, apuntó.

El secretario de seguridad de Michoacán dijo que, si bien el grupo de élite de La Luz del Mundo, detenido y liberado la semana pasada, es el único que se ha detectado en el estado, se mantendrán alerta para evitar que se repliquen en más municipios.

Yaksi Kinari Alquicira, jueza de distrito con sede en Morelia, Michoacán, fue participante en la pasada elección del Poder Judicial y, según su registro ante el Instituto Nacional Electoral, fue postulada por el Poder Legislativo federal. Obtuvo el segundo lugar con 137,814 votos y un 3.7% de la votación.