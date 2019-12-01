SSP Michoacán impugna decisión de jueza que liberó a integrantes de La Luz del Mundo

SSP Michoacán impugna decisión de jueza que liberó a integrantes de La Luz del Mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:40:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre del 2025. - El secretario de la SSP de Michoacán, Juan Carlos Osegura, sentenció que interpondrán un recurso ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial por el actuar de la jueza Yaksi Kinari, quien dio la orden de liberar a los 38 integrantes de La Luz del Mundo, detenidos en posesión de armas reales y réplicas en un campo de adiestramiento.

Dijo que, al ser cuestionados por policías estatales, el grupo religioso se identificó como un grupo élite de la organización religiosa, los cuales realizaban entrenamientos para protección civil y primeros auxilios al servicio de líderes y feligreses.

“Nosotros encontramos cinco réplicas de armas largas, otras 14 de armas cortas, un arma real, cuchillos de utilería, fornituras, herramientas que solo tienen autorizados un agente de seguridad pública”, apuntó.

El secretario de seguridad de Michoacán dijo que, si bien el grupo de élite de La Luz del Mundo, detenido y liberado la semana pasada, es el único que se ha detectado en el estado, se mantendrán alerta para evitar que se repliquen en más municipios.

Yaksi Kinari Alquicira, jueza de distrito con sede en Morelia, Michoacán, fue participante en la pasada elección del Poder Judicial y, según su registro ante el Instituto Nacional Electoral, fue postulada por el Poder Legislativo federal. Obtuvo el segundo lugar con 137,814 votos y un 3.7% de la votación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En septiembre Michoacán registró 109 asesinatos; Zamora, Uruapan, Morelia, municipios más violentos
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Fortalecen prevención para erradicar violencia contra la mujer: Felipe Macías 
Más información de la categoria
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda
Comentarios