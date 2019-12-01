Spot Morelia conquista podio internacional en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 21:40:29

Bogotá, Colombia; 06 de septiembre de 2025 – La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, celebró el segundo lugar obtenido por el equipo del centro Spot Morelia en la competencia internacional Cheer Dance Adventure International, realizada este sábado en Bogotá, Colombia.

La delegación moreliana destacó en la categoría Hip Hop Open Femenil, donde participaron más de 50 equipos de distintos países del continente.

Este logro refleja el compromiso del Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar espacios como los Centros Spot, donde adolescentes y jóvenes encuentran oportunidades de desarrollo artístico, deportivo y social que los inspiran a crecer y superarse.

Para la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, este resultado es un orgullo para toda la ciudad y un ejemplo de la fuerza de la juventud. “Estamos muy orgullosos de ustedes, porque sabemos que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Su disciplina y pasión inspiran a más jóvenes a creer en sí mismos”, destacó.

Con este resultado, Morelia se coloca nuevamente en la escena internacional como referente de talento juvenil.

La delegación, integrada por siete mujeres y un hombre que se forman en el centro Spot, ubicado al norte, en la colonia Lomas del Tecnológico, y en el centro Spot+ Villas del Pedregal, al oriente de la ciudad, demuestra que los sueños que surgen en la comunidad también pueden proyectarse a escenarios internacionales, llevando con orgullo la representación de México y de su ciudad de origen.

La Cheer Dance Adventure International reunió a escuelas y academias de danza urbana de países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Brasil, consolidándose como una de las plataformas más relevantes del continente en su disciplina.

El podio alcanzado por las y los jóvenes de Spot Morelia reafirma la visión de un municipio que cree en su juventud y trabaja para acompañarla en cada paso.