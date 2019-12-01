Sistema Penitenciario presenta libro que compila las vivencias de personas privadas de la libertad

Sistema Penitenciario presenta libro que compila las vivencias de personas privadas de la libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:35:37
Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- La Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán presentó el libro “Rutas de Vuelo” en la Feria Internacional del Libro y la Lectura, obra que compila las historias de siete personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, quienes participaron en el Taller Literario Fénix. 

El coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, encabezó la presentación del libro, el cual recopila cuentos y poemas que narran las vivencias y emociones de los internos. Se imprimieron 300 ejemplares, destacando el valor de la creación literaria como herramienta de reinserción.

“Este es un ejercicio literario que incluye la inspiración de las personas privadas de la libertad, quienes nos muestran su calidad y la forma en que desatan la imaginación para plasmar su particular visión de la vida”, resaltó Sánchez García.

En este sentido, la directora del penal "David Franco Rodríguez", Evangelina Raya Arreola, destacó la importancia de los talleres de literatura en el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad. Subrayó: “Lo importante aquí es el resultado; es cómo la persona privada de la libertad regresa al exterior o qué le proveemos nosotros para que su reinserción sea totalmente diferente a como ingresó, con una visión renovada”.

Además de este libro, durante la presente administración, la Coordinación del Sistema Penitenciario ha publicado los libros: Las rejas no matan; En la cárcel de tu piel; La poética del encierro está aquí; Voces y cantos y el Breve diccionario jurídico náhuatl.

Noventa Grados
