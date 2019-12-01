¿Sin planes para este fin? Cocineras tradicionales y mezcaleros te esperan en Morelia en Boca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:06:00
Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- Los sabores y saberes de la cocina tradicional de Michoacán ya se encuentran en el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México “Morelia en Boca” 2025, que se desarrolla en Palacio Clavijero del 3 al 5 de octubre. 

Con la presencia de maestras cocineras tradicionales, cocineras tradicionales y mezcaleros michoacanos, este festival que celebra a la gastronomía y a la cultura líquida nacional, entrega la oportunidad de encontrar en un mismo lugar la riqueza de los platillos del estado y del país, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Desde las maestras cocineras tradicionales Blanca Delia Villagómez, Victoria González, María Inés Dimas Carlos, Timotea Rangel, Cecilia Bernabé Constancio y Paula Pascuala Campoverde, que representaron a Tzintzuntzan, Apatzingán, Santa Fe de la Laguna, Uruapan y Nuevo San Juan Parangaricutiro, hasta mezcaleros de Etúcuaro, se sumaron a una experiencia única para los asistentes. 

Además de los representantes de la cocina tradicional y la cultura líquida michoacana, el público se acercó a chefs como Alfredo Villanueva, Chuy Villarreal, Andrea Tejeda y María Álvarez, por mencionar solo a algunos.

Entre los platillos que se pueden degustar se encuentra la morisqueta, aporreadillo, pescado blanco, corundas, enchiladas, moles, y un sinfín de preparaciones que realizan las maestras cocineras tradicionales, cocineras tradicionales y los chefs nacionales e internacionales que también participan en esta 15 edición del Festival Morelia en Boca.

Todos los pormenores de este festival se pueden encontrar en sus redes sociales como Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino.

Noventa Grados
