Sin operación cicatriz en Morena

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2024.- A poco más de dos semanas de que

Jesús Mora González, fuera elegido como líder estatal de Morena, aún no se reúne con la diputada local, Itzé Camacho Zapiain, quien también contendió por la dirigencia.

La legisladora local del partido guinda, manifestó que por su parte, continua su trabajo en el distrito con o sin la presencia de Mora González, ya que consideró que en la zona que representa no es necesario operar, debido a que el proyecto de Morena está consolidado.

"Conmigo no se ha sentado y no me ha buscado, pero independiente de que me busque o no me busque, yo voy a estar trabajando, Lázaro no se va convertir en priista porque él no vaya ....y ahí no hay nada que operar vamos a ganar en Lázaro Cárdenas, solo vamos a esperar al candidato en el 2027 para dar el gane", comentó la legisladora local.

La ex alcalde de Lázaro Cárdenas, le pidió al líder estatal de Morena, respeto para los referentes y consejeros locales y no pretender coaccionar o imponer representantes.

"En la medida que respete, será respetado y ese es un punto , yo puedo acompañar en los recorridos apoyar, pero sí veo una falta de respeto a coaccionar para que sea un cierto consejero el de la dirigencia nacional, ahí vamos a tener problemas, lo advierto desde ahora, pero sí se deja actuar libre, bienvenido", agregó Camacho Zapiain, quien recordó que con la anterior dirigencia de Morena, nunca fueron tomados en cuenta para tomar decisiones.