Sin los que defraudaron al PRI, “el partido ahora sí inspira confianza”: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 02 de julio de 2024.- Desde la dirigencia estatal del PRI Michoacán reafirmamos que las puertas para el diálogo con los priistas están abiertas, pero no se permitirá que quieran engañar a la sociedad, a los tricolores y a otros actores políticos, con peticiones para la destitución de Memo Valencia como presidente del partido, de manera fraudulenta, con dolo y con claros intereses políticos, externos al Revolucionario Institucional.

Esto lo aseguró el dirigente estatal del PRI, sobre un documento dado a conocer a los medios de comunicación por supuestos militantes, en el cual se incluyen los nombres de personas fallecidas, y de militantes, que sin su consentimiento fueron incluidos, como la regidora y ex candidata a diputada federal por el Distrito de Hidalgo, Karla Carmona.

Memo Valencia explicó que, de las 16 personas que firman el documento, solo dos están afiliados actualmente al PRI Michoacán, pero todos “son expertos en la simulación, por eso dejaron el partido como está. No tienen idea de cuánta gente me ha llamado, diciéndome que ahora sí les inspira confianza el PRI. Porque yo soy algo así como un meteorito, ¿no? Y todos los dinosaurios se extinguieron del PRI”.

Acompañado de la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo y del secretario de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca Gil, especificó que en el caso de algunos de los promotores de esta petición, como Mario Magaña Juárez, fue dado de baja del CDE del PRI Michoacán porque no se presentaba a trabajar, “y en el momento en que se le consideró como propuesta para poder asumir la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal, que era lo que aspiraba, estaba inhabilitado en la Contraloría por desvíos en su paso por el Colegio de Bachilleres”.

En tanto que, Arturo Acosta, apoyó al candidato del PRD en Huetamo, cuando el PRI llevó a un candidato, Cuitláhuac Santos. Mismo caso del ex presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, de Diego Romeo Chávez, Hugo Alejandro Palomares, entre otros que apoyaron abiertamente a Alfonso Martínez Alcázar, en su campaña con el PAN y PRD para la reelección como edil de la capital michoacana.

“Yo les aseguro que, si se toman el tiempo de recorrer el estado, habrá uno que otro que tal vez sí les firme, pero háganlo, no sean simuladores, te siguen defraudando, Alfonso (Martínez Alcázar). Si les estás pagando para que me afecten, para que me tiren, pues que te den resultados. Esto es parte de una estrategia del güerito Alfonso, quererme quitar de aquí porque le estorbo, porque él está acostumbrado a quitar las piedras que tiene en el camino, pero aquí tiene una roca, no una piedrita”, recalcó.

Abundó que, de los supuestos 942 firmantes, de los cuales 129 son de Morelia, solo 230 están en el padrón de afiliados al Revolucionario Institucional. También hay cuatro personas fallecidas de Zamora y Sahuayo que aparecen como firmantes de lo que claramente es un fraude.

Memo Valencia, destacó el caso de la señora María de la Luz Vega Aguilar, la cual durante varios años fue parte del Comité Municipal del PRI en Zamora y se le hizo un homenaje de cuerpo presente por parte de sus compañeros el 31 de marzo de 2022, como lo publicó, el presidente del partido en dicha demarcación, Rubén Nuño Dávila, a través de su perfil de Facebook.

El dirigente estatal insistió en que el PRI Michoacán está dispuesto a trabajar y recibir a los militantes que quieren a su partido, que suman y no a quienes tratan de hacer quedar mal al instituto político del cual obtuvieron beneficios en el pasado.

Adelantó que el partido está abierto a la posibilidad de construir alianzas para próximos procesos electorales, con la petición de que se le dé el lugar que se merece el PRI, y sin injerencia de políticos soberbios, como lo ha sido Alfonso Martínez Alcázar.

“Trataremos de hacer acuerdos por el bien de Michoacán y sigo dispuesto, por eso le digo sereno güerito, porque la soberbia es mala, mata el alma y la envenena y no puede vivir él con ese rencor, le hace daño, puede envejecer más rápido. Que quede muy claro, si alguien pactó con Morena, fue Alfonso, porque se llevó entre las patas hasta a sus compañeros. Yo no les mentí, siempre fui muy franco”, finalizó.