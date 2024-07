Sin dignidad el pensar en una alianza con Morena: Minerva Bautista

Morelia, Michoacán, a 19 de julio del 2024.- Lamentable y de poca dignidad, calificó Minerva Bautista Gómez, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática, la postura del PRD estatal de considerar una futura alianza con Morena en próximas elecciones.

La también regidora de Morelia por el Sol Azteca, apuntó que no existe un acuerdo, ni se había tratado tal tema entre la militancia, ni es el pensar de los perredistas caminar con el partido guinda.

"No es el pensar de todos los perredistas que se vaya él si quiere, pero además esto deja abierta la sospecha que se tuvo en la propia campaña de que cuando él planteó que no fuéramos con Alfonso Martínez, ya había un acuerdo...a los traicioneros nos los quiere nadie y una persona que traiciona, que engaña no se le tiene confianza", apuntó la líder municipal del PRD.

Agregó que hasta el momento no ha acudido a ninguna reunión convocada por el Comité Estatal del PRD, posterior al proceso electoral, ya que insistió no existe un proyecto concreto del futuro del partido en la entidad.

Reconoció que valora su permanencia dentro del partido, "estoy en proceso de una revisión para tomar la mejor decisión, después de que desde los 17 años milito en un partido merece una buena reflexión y si me voy será con muchos elementos que fundamentarán mi determinación", apuntó la regidora.