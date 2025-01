Sin comunicación entre Gobierno del estado y edil de Coalcomán: CTP

Morelia, Michoacán, a 6 de enero del 2025.- Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, indicó que la presidenta municipal de Coalcomán, Anabel Ávila, no se ha presentado en ningún evento público luego de viralizarse vídeos donde se hace alusión a grupos delictivos, eventos ocurridos en dicha demarcación y en donde se ve involucrada la edil.

En entrevista telefónica, apuntó que las actividades del ayuntamiento siguen su curso y los empleados se mantienen en labores normales.

"No hemos tenido mayor comunicación institucional con la autoridad municipal, sabemos por fuentes que se tienen de Guardia Civil y las instancias municipales que se siguen dando los servicios... pero no hay comunicación institucional con la alcaldesa y desconocemos su acción o tareas y no hemos visto tenga eventos públicos", apuntó el segundo la mando de la administración estatal.

Agregó que hasta el momento la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien atrajo las investigaciones de Coalcomán, no les ha solicitado información o apoyo.