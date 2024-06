Si vas a la marcha del orgullo LGBT+ conoce los servicios que tendrá el Gobierno estatal

Morelia, Michoacán, a 22 de junio de 2024.- En el marco de la marcha del orgullo LGBTTTIQ+, y bajo el lema El amor no necesita explicación, dependencias y entidades del Gobierno de Michoacán brindarán diversos servicios a la población asistente con la instalación de módulos en la plaza Benito Juárez del Centro Histórico de Morelia, de 16:00 a 20:00 horas.



Las parejas podrán dar el “sí, acepto” durante la celebración de bodas simbólicas sin ningún costo; la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dispondrá de puestos de hidratación, pruebas rápidas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y entrega de preservativo.



En tanto, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) instalará un módulo de información para asesorar a las personas que han cambiado de identidad para que actualicen también su documentación académica y tengan sus certificados con el nuevo nombre.



Por su parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) dará a conocer el violentómetro, una herramienta que sirve para reconocer y denunciar las distintas fases de la violencia de género.



Para quienes busquen autoemplearse o reforzar sus conocimientos en algún oficio, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) dispondrá de un módulo para inscripción a sus talleres.



Además, habrá aplicación de maquillaje de fantasía para las y los asistentes; finalmente, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) ofrecerá información para la obtención de becas a escuelas de estos niveles educativos.