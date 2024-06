“Si en política no se cumple con la palabra y acuerdos, entonces no hay confianza”: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 18 de junio de 2024.- “Si en política no se cumple con la palabra, no se cumple con los acuerdos, entonces ya no hay confianza, la palabra es la amalgama con la que se puede lograr construir y pensar en proyectos a largo plazo y cuando no se tiene palabra, pues no se puede pensar en construir a largo plazo”, aseguró Memo Valencia, dirigente del PRI Michoacán tras respaldar a Yanitzi Palomo Calderón, en la denuncia pública que hizo sobre la falta de cumplimiento de Andrea Villanueva a los acuerdos adquiridos como compañeras de fórmula que fueron a la diputación local por el Distrito 10 de Morelia en el periodo 2021-2024.

Indicó que el partido da todo el apoyo a la priista, a quien además felicitó por elevar la votación en el Distrito local 11 de Morelia, durante el reciente proceso electoral en el cual fue candidata del Revolucionario Institucional.

“Manifestarle el apoyo de su partido. De entrada, la felicito por el gran trabajo que hizo como candidata en su distrito, logró aumentar considerablemente la votación del PRI con respecto a la votación del proceso pasado y además hacer un llamado a cumplir los acuerdos políticos”, dijo.

La diputada local suplente, Yanitzi Palomo, indicó que el descontento de Andrea Villanueva para regresar a su curul y no cumplir con los seis meses de trabajo en el Congreso del Estado para su compañera de fórmula, se debió a que la priista llevó a su equipo de trabajo con ella y no mantuvo a la gente de la panista en la nómina.

“De las cosas que dijo que por qué no cumplía, que, porque llegué y quité de la nómina a la gente de ella, qué esperaba si nosotros tenemos un gran equipo que te dio el triunfo hace tres años, pues tenía que llegar con equipo”, mencionó.

Yanitzi recordó que los 11 mil votos del PRI fueron quienes determinaron el triunfo de la panista en la elección anterior.

“Andrea Villanueva si ganaste hace tres años fue por el voto del PRI, nosotros te dimos 11 mil votos, si no hubieras perdido contra el partido Morena que es el mismo que te volvió a ganar ahora. Es una pena que estés haciendo esto y no estés cumpliendo a tu palabra, yo creo que fue un compromiso verbal, fue de honor, fue entre damas y una mujer en la política sin palabra no sirve para la política”, afirmó.

Acompañado también de Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal, así como de Alejandro Bribiesca Gil, secretario de Acción Electoral, el dirigente del Revolucionario Institucional en Michoacán, aseguró que los priistas están listos para acudir a las Asambleas Regionales que se realizarán este miércoles 19 de junio en Uruapan y el viernes 21 en Irimbo, para posteriormente, celebrar la Asamblea Estatal el domingo 23 de junio en el municipio de Puruándiro.

“Preparados ya para el día 7 de julio estar presentes en la Asamblea Nacional de nuestro instituto político en donde habrán de hacer valoraciones, reflexión profunda sin duda y preparar la mejor versión del PRI de todos los tiempos para enfrentar los próximos procesos electorales”, finalizó.