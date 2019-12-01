Si el diputado Edgar Insunza Ballesteros contiende y gana las elecciones de 2027, los habitantes de San Juan del Río estarán en buenas manos; reconoció Guillermo Vega Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:13:02
Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- Si el diputado del Partido de Morena, Edgar Insunza Ballesteros, contiende y gana las elecciones de 2027, los habitantes de San Juan del Río estarán en buenas manos, reconoció el panista Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local.

“Conozco a Edgar Inzunza, fuimos compañeros en el PAN, él fue de los que me motivó a que yo me afiliara al PAN y ahora respeto que se fuera a Morena; en lo humano, Edgar es un buen hombre y creo que el mejor candidato para San Juan de Morena es Edgar Insunza, es decir, sería el hombre en el que más podrían confiar los sanjuanenses, pero al final yo espero que no gane. Vamos a apoyar fuertemente al quien salga del PAN”.

Esto, luego de ser cuestionado sobre los rumores de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena estaría buscando ser el abanderado de ese instituto político a la alcaldía de ese municipio que hoy encabeza, por segunda ocasión, Roberto Cabrera Valencia del PAN.

Consideró que es importante que en la democracia en Querétaro los candidatos de todos los partidos sean apoyados sobre todo si son personas con principios y valores y Edgar los tiene.

“Yo desconozco qué hace en Morena porque me parece que Edgar no está muy bien en ese partido porque Edgar tiene más valores, pero ojalá que le den la oportunidad y tendremos que enfrentarnos en las elecciones, no hay de otra, pero eventualmente en el lejísimo caso remoto que él ganara, San Juan estaría en buenas manos”. 

Sobre la salida de Inzunza Ballesteros del PAN, Vega Guerrero consideró que en su momento hubo muchos candidatos para contender por la presidencia municipal de San Juan del Río y aunque él y su familia tuvieron mucho acceso en el PAN.

“Su papá fue diputado, su papá fue alcalde, él (Edgar Inzunza) fue regidor, su mamá fue regidora, él fue presidente del partido municipalmente y su papá fue presidente del comité municipal, o sea, tuvieron mucho del PAN, pero bueno, él ya cuando creció, pues ya no encontró esas oportunidades y por eso se fue, pero es un buen hombre”.

Vega Guerrero adelantó que será una mujer quien contienda por la presidencia municipal de San Juan del Río por el PAN.

Reconoció que también está impulsando que se abra el proceso para que no solo los militantes de Acción Nacional sean quienes ocupen las candidaturas, sino que también es necesario abrirle las puertas a la ciudadanía.

“La necesidad del PAN en San Juan del Río es que abramos los ojos a sociedad civil y por eso yo ahí he comentado ya algunos nombres que ya no quiero repetir, pero todas están tomadas en cuenta, es decir, hablamos de una Liliana San Martín, Marcía Solórzano Gallego o Tania Palacios Kuri, entonces falta mucho, pero bueno”.

Noventa Grados
