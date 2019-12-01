Sheinbaum encabeza en Veracruz ceremonia por 204 años de la Armada de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 17:05:37
Veracruz, Veracruz, 4 de octubre de 2025.- Durante la ceremonia conmemorativa por los 204 años de la Armada de México y los 201 años de la Constitución de 1824, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la soberanía nacional se construye y defiende todos los días, con base en valores como el honor, la lealtad, el deber, el patriotismo y la honestidad.

La mandataria destacó que la Armada ha sido “columna de la patria”, al recordar que su origen se remonta al 4 de octubre de 1821, cuando el Ministerio de Guerra y Marina creó la primera fuerza naval mexicana para resguardar la independencia del país por mar y tierra.

Durante el evento, Sheinbaum inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano, un nuevo espacio de 1.5 hectáreas con un obelisco central, construido con una inversión superior a 133 millones de pesos, en colaboración con la Secretaría de Marina, ASIPONA y el Ayuntamiento de Veracruz. El proyecto generó 700 empleos y beneficiará a más de 500 mil personas.

Acompañada por los titulares de Marina y Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, la presidenta presenció el desfile conmemorativo, donde participaron 3 mil 871 elementos de la Armada de México, además de unidades terrestres, marítimas y aéreas. En su mensaje, Morales Ángeles subrayó el papel de la institución en la protección de costas y apoyo a la población a través del Plan Marina.  

