Senadora Kenia López se pronuncia a favor de reformar el fuero parlamentario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 15:41:26
Ciudad de México, a 1 de octubre del 2025. - La senadora Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, menciona que el fuero corre el riesgo de interpretarse como "un permiso para hacer algo ilegal", por lo que propone corregir dicha figura política.

“Ningún político, ningún legislador ni legisladora debe tener permiso para violar la ley.  Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal, por supuesto que esa figura tendrá que corregirse.  Ningún político, ninguna persona que se dedique al servicio público puede tener permiso para delinquir, permiso para robar, permiso para huachicolear”, advirtió.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina que propondrá a la Comisión de la Reforma Electoral la eliminación del fuero a los legisladores. Recordó que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, regresó a México porque ahora ya goza de fuero político.

Recordó que el fuero está hecho para proteger la libertad de los legisladores, para hacer su función, que es representar a millones de mexicanos, a su electorado, sus posiciones, incluso en muchas ocasiones distintas.

“Que esas posiciones se puedan expresar aquí, debatir aquí, argumentar aquí y, por supuesto, proteger a los legisladores no significa que los legisladores puedan hacer lo que quieran”, añadió.

Noventa Grados
