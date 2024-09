Senado aprueba sesionar en sede alterna la reforma judicial

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2024.- El Senado de la República aprobó sesionar en una sede alterna para debatir la reforma al Poder Judicial, después de que este martes diputados no pudieron iniciar con la discusión del proyecto promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el bloqueo del acceso al Congreso por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con 81 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), y 41 en contra de los partidos de oposición, se avaló el acuerdo de la Mesa Directiva para que “en caso de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el trabajo del Senado de la Republica en el Salón de Sesiones” se autoriza que las sesiones plenarias se realicen en sitio alterno.

Lo anterior, ante la posibilidad que la próxima semana empleados y juristas del Poder Judicial o estudiantes de Derecho bloqueen los accesos al Senado cuando se discuta la reforma, como ocurrió este martes en San Lázaro.

La senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, cuestionó a Morena si no se acordaban que ellos se oponían a los cambios de sedes. “Ustedes, Qué no decían que son diferentes?, Cómo, ahorita llegaron y ya se les olvidó que no se debe sesionar a espaldas del pueblo”, dijo.

También la senadora del PRI, Claudia Anaya, reprochó que el partido oficialista pretenda sesionar en otro lugar y cuestionó si es por temor al pueblo.

En respuesta, el coordinador de la bancada del Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López refutó las criticas y reclamos de los legisladores de la oposición , a quienes les recordó que ellos también aprobaron reformas estructuras del gobierno de Enrique Peña Nieto en sede alternas.