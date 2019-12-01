Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum

Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:30:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, que impulsó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa presidencial se avaló con 76 votos a favor en lo general, mientras que en lo particular recibió 70 sufragios favorables, 39 en contra y cero abstenciones.

La iniciativa contempla los siguientes puntos:                

  • Redefinición del “interés legítimo”, limitándolo a afectaciones concretas y directas.
  • Restricciones a la figura de la suspensión; esto es, a las medidas cautelares que frenan actos de autoridad.
  • Plazos y procedimientos más acotados para tramitar los juicios de amparo.
  • Digitalización del trámite (juicio de amparo electrónico) y armonización con normas fiscales.
  • Ajustes procesales para agilizar y modernizar el amparo.

Cabe recordar que la propuesta de reforma fue enviada al Congreso de la Unión por la jefa del Ejecutivo federal el pasado mes de septiembre, previo al inicio del nuevo periodo legislativo ordinario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Localizan cuerpo sin vida de un menor en Nayarit que fue arrastrado por la corriente de un río en Durango
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Comentarios