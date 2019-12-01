Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:30:29

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, que impulsó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa presidencial se avaló con 76 votos a favor en lo general, mientras que en lo particular recibió 70 sufragios favorables, 39 en contra y cero abstenciones.

La iniciativa contempla los siguientes puntos:

Redefinición del “interés legítimo”, limitándolo a afectaciones concretas y directas.

Restricciones a la figura de la suspensión; esto es, a las medidas cautelares que frenan actos de autoridad.

Plazos y procedimientos más acotados para tramitar los juicios de amparo.

Digitalización del trámite (juicio de amparo electrónico) y armonización con normas fiscales.

Ajustes procesales para agilizar y modernizar el amparo.

Cabe recordar que la propuesta de reforma fue enviada al Congreso de la Unión por la jefa del Ejecutivo federal el pasado mes de septiembre, previo al inicio del nuevo periodo legislativo ordinario.