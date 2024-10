Senado aprueba que CFE y Pemex pasen a ser “empresas públicas”

Ciudad de México, 17 de octubre del 2024.- El Senado de la República avaló la reforma constitucional en la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) pasarán de ser “empresas productivas” a “empresas públicas del Estado”.

El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor emitidos por senadores de Morena, PVEM, PT y uno del PAN, de Miguel Ángel Yunes Márquez mientras que hubo 39 votos en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la legisladora emecista Amalia García Medina.

En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, no obstante, no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos iniciales con 86 votos a favor y 39 en contra.

De dicha manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación en el Senado de la República, por lo que ahora fue enviada a las legislaturas estatales para su discusión.

Cabe destacar que con la modificación, se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.