Semmujeris impulsa foro para visibilizar las realidades de mujeres con discapacidad

Morelia, Michoacán; 13 de marzo de 2026.- Con el objetivo de visibilizar las realidades que enfrentan mujeres con discapacidad o con alguna condición médica que limita el ejercicio pleno de sus derechos, el Gobierno de Morelia presentará el foro “Voces y realidades de todas”, un espacio de diálogo que busca escuchar experiencias, generar empatía y construir propuestas hacia una sociedad más incluyente.

El encuentro es impulsado por la administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), y reunirá a mujeres con distintos contextos y trayectorias para dialogar sobre los retos que enfrentan en ámbitos como la educación, el empleo, la salud, la cultura y la participación social.



Este foro abierto al público se realiza en colaboración con DIF Morelia, la Clínica Poniente y el Colegio de Morelia, instituciones que se suman a la generación de espacios de reflexión y construcción colectiva.

Durante la presentación del evento, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó la importancia de abrir espacios donde las propias mujeres compartan sus experiencias y aporten a la construcción de soluciones.

“La intención de este foro es escuchar y reconocer las distintas realidades que viven las mujeres con discapacidad o con condiciones de salud que limitan su día a día. Solo poniendo sus voces en el centro podremos avanzar hacia políticas públicas más empáticas, incluyentes y que respondan verdaderamente a sus necesidades”, señaló.

Asimismo, subrayó que muchas discapacidades no son visibles, por lo que hablar de estas realidades contribuye a generar mayor comprensión social y a reducir los estigmas que muchas mujeres enfrentan en su vida cotidiana.

Las reflexiones y testimonios que se compartan durante el encuentro serán recopilados para construir una propuesta legislativa que será presentada por integrantes de la colectiva “Nada sobre nosotros sin nosotros”, con el objetivo de que estas voces contribuyan al fortalecimiento de marcos normativos y políticas públicas más inclusivas.

El foro “Voces y realidades de todas” se llevará a cabo el próximo 25 de marzo a las 10:30 horas en el Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria 2225, colonia Santiaguito.

Con acciones como esta, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan la igualdad sustantiva, la inclusión y el respeto a los derechos de todas las mujeres.