Semigrante cumple el “Sueño Michoacano” a 59 familias migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:14:41

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Migrante entregó 59 cheques a ganadoras y ganadores de proyectos productivos del programa “Sueño Michoacano” edición 2025, informó su titular, Antonio Soto Sánchez.

Con una bolsa total de 3 millones 296 mil 860 pesos, de los cuales 921 mil 860 pesos provienen de coinversión migrante, se apoyaron 36 apoyos que correspondieron al componente familiar y 23 al individual, con montos de 50 mil y 25 mil pesos, en beneficio de michoacanas y michoacanos que buscan emprender y consolidar iniciativas productivas con el respaldo de sus familias migrantes.

El titular de la Semigrante resaltó, en el evento realizado en Casa Michoacán, la colaboración entre los migrantes y el Gobierno de Michoacán. Este esfuerzo conjunto busca impulsar el desarrollo económico y social de sus comunidades de origen.

“Con Sueño Michoacano, cada proyecto no solo representa una inversión, sino también la esperanza y la confianza que nuestras y nuestros migrantes depositan en su tierra. Es el testimonio de que, aún en la distancia, siguen transformando la vida de sus familias y comunidades en Michoacán”, afirmó el secretario.