Según encuesta de Massive Caller, Luis Navarro se mantiene en la preferencia para la alcaldía de Morelia

Según encuesta de Massive Caller, Luis Navarro se mantiene en la preferencia para la alcaldía de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:31:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Según datos obtenidos mediante una encuesta por la firma demoscópica Massive Caller, Luis Navarro García se coloca entre la preferencia ciudadana para la alcaldía de Morelia por Morena.

De acuerdo a los resultados que se publicaron el pasado 11 de septiembre, Luis Navarro tiene el 23.8% de intención de voto, colocándose en una posición altamente competitiva frente a otros aspirantes como Carlos Torres Piña (26.2%), Juan Carlos Barragán (20.2%), Gladyz Butanda (11.8%) y Giulianna Bugarini (9.5%).

Actualmente, Navarro García se desempeña como secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y se encuentra apadrinando el programa Haciendo Barrio, con el que se promueve la actividad de pequeños comerciantes y emprendedores.

Con los resultados obtenidos en las encuestas, Luis Navarro se perfila como uno de los perfiles más fuertes para representar a Morena en la contienda municipal del 2027.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro sin registro de pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango
Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Comentarios