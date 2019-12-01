Según encuesta de Massive Caller, Luis Navarro se mantiene en la preferencia para la alcaldía de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:31:12

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Según datos obtenidos mediante una encuesta por la firma demoscópica Massive Caller, Luis Navarro García se coloca entre la preferencia ciudadana para la alcaldía de Morelia por Morena.

De acuerdo a los resultados que se publicaron el pasado 11 de septiembre, Luis Navarro tiene el 23.8% de intención de voto, colocándose en una posición altamente competitiva frente a otros aspirantes como Carlos Torres Piña (26.2%), Juan Carlos Barragán (20.2%), Gladyz Butanda (11.8%) y Giulianna Bugarini (9.5%).

Actualmente, Navarro García se desempeña como secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y se encuentra apadrinando el programa Haciendo Barrio, con el que se promueve la actividad de pequeños comerciantes y emprendedores.

Con los resultados obtenidos en las encuestas, Luis Navarro se perfila como uno de los perfiles más fuertes para representar a Morena en la contienda municipal del 2027.