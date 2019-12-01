SEDESOQ concluye entrega de enseres a familias afectadas por las lluvias

SEDESOQ concluye entrega de enseres a familias afectadas por las lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:42:25
Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- Como parte del Programa Emergente 2025, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro concluyó la entrega de enseres, con el propósito de brindar atención inmediata a las personas damnificadas por las recientes lluvias.

El titular de esta dependencia, Luis Nava, acudió a supervisar la conclusión de la entrega de enseres, en esta ocasión a la familia de la beneficiaria Josefina Rodríguez Tejeda, vecina de la colonia Tabachines, quien perdió sus pertenencias a causa de las precipitaciones de semanas pasadas.

“Hoy que se concluye la entrega le quiero agradecer a todo el equipo del Gobierno del Estado, participaron de todas las dependencias, pusieron todo su esfuerzo y hoy estamos dando grandes resultados a la gente que realmente lo necesitaba al verse afectados por las lluvias”, indicó.

Así, el Gobierno del Estado a través de la SEDESOQ entregó un total de tres mil 900 enseres domésticos en beneficio de más de 900 hogares afectados por las recientes lluvias en tres municipios de la entidad; dichos apoyos incluyeron refrigerados, estufas, colchones y bases de colchón.

