Sectur reafirma su apoyo al talento cinematográfico local

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 16:39:46

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- En Michoacán continúa emergiendo y mostrándose el talento cinematográfico, como se demostró en el segundo Concurso Estatal “Transparencia en Corto 2025”.

En representación Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), acudió al evento organizado por la Secretaría de Contraloría, para reconocer los trabajos realizados por las y los jóvenes que participaron en esta convocatoria.

Los cortometrajes ganadores del primer lugar en la etapa estatal participarán en la fase nacional, cuyos resultados se anunciarán el próximo 29 de octubre de 2025. "Durante esta edición, la Cofilmich ha fungido como aliado y como enlace institucional con creadores y universidades para tener un primer acercamiento con el talento local", comentó Gutiérrez Lara.

El concurso se presenta como una oportunidad para que la juventud michoacana participe activamente en el fortalecimiento de una cultura de transparencia, mediante la creatividad y nuevas formas de expresión.

Con ello, la Sectur Michoacán reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y audiovisual del estado, promoviendo que más historias que se desarrollan en “el alma de México” puedan ver la luz en formatos contemporáneos.