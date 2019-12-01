Sectur promueve cultura gastronómica en Zamora

Zamora, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- La riqueza gastronómica de Michoacán es reconocida a nivel mundial, pues fue precisamente la gastronomía del estado el paradigma para que la UNESCO otorgara a México el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Cocina Tradicional Mexicana.

Para continuar con la promoción y profesionalización del sector, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, llevó a Zamora el curso “Desarrollo de un Menú Funcional”, teniendo como sede La Casona Pardo.

La región de Zamora se distingue por su rica gastronomía tradicional, atrayendo a cientos de personas de todo el mundo con platillos característicos como los chongos zamoranos, papas cocidas, fresas y la carne en su jugo.

Con el objetivo de profesionalizar y elevar la calidad de este sector, más de 75 personas, entre estudiantes de gastronomía, trabajadores y administradores de restaurantes, acudieron a una jornada de aprendizaje intensivo, donde se les permitió explorar nuevas formas de estructurar, comunicar y optimizar un menú funcional dentro de sus establecimientos.

Además de promover la riqueza gastronómica de la ciudad, la meta fue brindar a los asistentes conocimientos y herramientas para el diseño estratégico y funcional de sus menús. Se abordaron aspectos como el análisis del segmento de mercado, la correcta descripción de platillos, la relación entre el menú y la operación interna (almacén y personal), y su función como herramienta de venta, promoción y fidelización del cliente.

Este evento se realizó con la intención de atraer al turismo y promover la degustación de los platillos típicos de la región. Si deseas conocer más de Zamora, puedes ingresar al sitio web https://visitmichoacan.com.mx/