Sectur promueve cultura gastronómica en Zamora

Sectur promueve cultura gastronómica en Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 18:55:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- La riqueza gastronómica de Michoacán es reconocida a nivel mundial, pues fue precisamente la gastronomía del estado el paradigma para que la UNESCO otorgara a México el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Cocina Tradicional Mexicana.

Para continuar con la promoción y profesionalización del sector, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, llevó a Zamora el curso “Desarrollo de un Menú Funcional”, teniendo como sede La Casona Pardo.

La región de Zamora se distingue por su rica gastronomía tradicional, atrayendo a cientos de personas de todo el mundo con platillos característicos como los chongos zamoranos, papas cocidas, fresas y la carne en su jugo.

Con el objetivo de profesionalizar y elevar la calidad de este sector, más de 75 personas, entre estudiantes de gastronomía, trabajadores y administradores de restaurantes, acudieron a una jornada de aprendizaje intensivo, donde se les permitió explorar nuevas formas de estructurar, comunicar y optimizar un menú funcional dentro de sus establecimientos.

Además de promover la riqueza gastronómica de la ciudad, la meta fue brindar a los asistentes conocimientos y herramientas para el diseño estratégico y funcional de sus menús. Se abordaron aspectos como el análisis del segmento de mercado, la correcta descripción de platillos, la relación entre el menú y la operación interna (almacén y personal), y su función como herramienta de venta, promoción y fidelización del cliente.

Este evento se realizó con la intención de atraer al turismo y promover la degustación de los platillos típicos de la región. Si deseas conocer más de Zamora, puedes ingresar al sitio web https://visitmichoacan.com.mx/ 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Más información de la categoria
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera
Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025
Comentarios