Secretario de Hacienda ironiza: “Soy un pésimo neoliberal; la economía no está en recesión”

Secretario de Hacienda ironiza: “Soy un pésimo neoliberal; la economía no está en recesión”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:28:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de octubre del 2025. - Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que los resultados alcanzados en materia económica y social se deben a la superación de aspectos neoliberales, usados en el pasado y que descuidaron a los sectores más vulnerables.

Amador Zamora destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja bajo el “Humanismo mexicano”, donde temas como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el salario digno “son un derecho para todos los mexicanos”.

Como lo ha venido haciendo la mandataria mexicana, el titular de Hacienda recordó que, derivado de los trabajos realizados en la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, por lo que se ha dado continuidad a “reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares”.

En el nuevo presupuesto 25-26, se asignaron 904 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Salud, donde se busca ampliar la cobertura médica en los programas de atención y construcción de nuevos centros médicos. 

El comportamiento del comercio exterior mantiene su dinamismo; hay exportaciones y balances positivos. Las reservas internacionales continúan a máximos históricos, llegando a más de 240 mil millones de dólares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán hallan restos humanos 
En Uruapan, Michoacan, policías rescatan a dos personas secuestradas; los facinerosos huyeron 
Familias se manifiestan en Cortazar; alcalde promete apoyo en búsqueda de dos estudiantes desaparecidos
Detienen a “El Fabuloso” en Cenobio Moreno, Apatzingán: portaba fusil de asalto y cartuchos
Más información de la categoria
Apatzingán, Michoacán, zona de guerra: Alcaldesa Fanny Arreola gobierna entre balas y muertos
¡San Gilberto Mora! México Sub 20 empata ante España; se jugará la vida ante Marruecos
Denuncia Alejandro Moreno a Claudia Sheinbaum por difamación
Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Comentarios