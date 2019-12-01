Secretario de Hacienda ironiza: “Soy un pésimo neoliberal; la economía no está en recesión”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:28:10

Ciudad de México, a 1 de octubre del 2025. - Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que los resultados alcanzados en materia económica y social se deben a la superación de aspectos neoliberales, usados en el pasado y que descuidaron a los sectores más vulnerables.

Amador Zamora destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja bajo el “Humanismo mexicano”, donde temas como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el salario digno “son un derecho para todos los mexicanos”.

Como lo ha venido haciendo la mandataria mexicana, el titular de Hacienda recordó que, derivado de los trabajos realizados en la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, por lo que se ha dado continuidad a “reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares”.

En el nuevo presupuesto 25-26, se asignaron 904 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Salud, donde se busca ampliar la cobertura médica en los programas de atención y construcción de nuevos centros médicos.

El comportamiento del comercio exterior mantiene su dinamismo; hay exportaciones y balances positivos. Las reservas internacionales continúan a máximos históricos, llegando a más de 240 mil millones de dólares.