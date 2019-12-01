Secretaría de la Juventud de Querétaro reconoce a los jóvenes como la mayor fuerza del estado

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - El trabajo con las juventudes debe ser incluyente, constante y con visión a largo plazo; en Querétaro, dijo, las y los jóvenes son protagonistas del cambio, por ello, cada programa, iniciativa y recurso se orienta a la premisa de que todas las juventudes importan, sin distinción de origen, condición social o lugar de residencia, por lo que su estrategia prioriza a quienes más lo necesitan y demuestra que el talento, la creatividad y la energía de las y los jóvenes son la mayor fuerza del estado, reconoció Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud.

Como parte del análisis del Informe General que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, indicó que las juventudes demandan espacios para seguir aprendiendo, perfeccionar sus habilidades y acceder a empleos dignos que les permitan construir un proyecto de vida sólido, por lo que desde la

Sejuve impulsan programas y políticas que fortalecen su formación profesional, promueven la capacitación constante y los enlazan con un mercado profesional y laboral competitivo; en ese sentido, dijo que en el periodo que se informa, otorgaron 30 apoyos de capital semilla, de 40 mil pesos a jóvenes emprendedores, permitiéndoles adquirir equipo y mejorar procesos para sentar bases firmes de crecimiento; de forma complementaria, señaló que 520 jóvenes participaron en un programa de capacitación especializada para fortalecer sus modelos de negocio, gestión administrativa y estrategias de comercialización; para dichas acciones se destinó una inversión total de 1 millón 470 mil pesos, reflejo del compromiso con el emprendimiento juvenil; con este impulso, dijo, las juventudes beneficiadas fortalecen la economía familiar, crean empleos en sus comunidades y fomentan un ecosistema emprendedor más competitivo en todo el estado.

Comentó que este año, Querétaro fue sede del incMTY Roadshow 2025, festival de innovación y emprendimiento que reunió a más de 2 mil 100 asistentes, 54 ponentes y 31 conferencistas, con una inversión cerca de medio millón de pesos, impulsando el talento local y fortaleciendo el ecosistema económico; de la misma forma, señaló que el Pitch Competition permitió que jóvenes universitarios presentaran proyectos alineados a la Agenda 2030, recibiendo mentoría y apoyando para declarar sus propuestas de parte de un jurado de expertos.

En el ámbito científico y tecnológico, señaló que el programa “Querétaro Digital te lleva al Espacio” permitió a 22 universitarios entrenar como astronautas y desarrollar el proyecto en el International Air and Space Program (IASP), en Alabama, Estados Unidos, una experiencia que fortaleció su perfil profesional y dominio del inglés, posicionando a la juventud queretana en entornos de innovación global.

Apuntó que la educación superior también es su prioridad, por lo que, a través de las jornadas universitarias, estudiantes accedieron a trámites, becas, tarjetas de transporte, concursos de talento, bolsa de empleo y actividades culturales, con una inversión de 3 millones 197 mil pesos, facilitando oportunidades académicas, laborales y de movilidad.

Informó que en materia de empleo, 50 estudiantes de bachillerato, provenientes de comunidades rurales y colonias de todo el estado, realizaron estancias laborales en empresas de alto nivel durante cinco meses, con un apoyo de 5 mil pesos mensuales, este impulso al emprendimiento, dijo, se complementa con la Plataforma Estatal de Empleo, que en convenio con Universia Santander, es un espacio pensado para el talento joven, ya que a través de esta herramienta las y los jóvenes pueden acceder a vacantes, de tiempo completo o medio tiempo, así como oportunidades para realizar prácticas profesionales; a la fecha, concentra más de 500 ofertas laborales y más de 300 usuarios activos, convirtiendo a Querétaro en el primer estado en formalizar un acuerdo de este tipo y consolidarlo como referente nacional en la vinculación juvenil con el mundo laboral y profesional.

Señaló que para acercar a las y los jóvenes a la industria, participaron en la Expo Encuentro Industrial y Comercial 2024; en el pabellón tecnológico, 93 proyectos de base científica y tecnológica mostraron su capacidad de innovación, con una inversión de 150 mil pesos; y que para quienes buscan su primer empleo, se organizó la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, con la participación de 50 empresas de sectores estratégicos y más de mil vacantes; aseveró que estos logros confirman que la juventud queretana es creativa, emprendedora y capaz de convertir su talento en verdadero crecimiento económico.

Indicó que cuando las y los jóvenes cuentan con oportunidades reales para formarse, expresarse y participar activamente en la vida pública, generan un efecto multiplicador que trasciende su crecimiento personal, por lo que la dependencia a su cargo, busca tejer redes de apoyo y solidaridad intergeneracional, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y despertar la creatividad en todos los sectores, por lo que en este año, a través del voluntariado Sejuve, 338 jóvenes de los 18 municipios realizaron 438 acciones de beneficio comunitario, con una inversión de 682 mil pesos, destinada a materiales, herramientas y logística; actividades que abarcaron desde reforestaciones y limpieza de espacios públicos hasta campañas de apoyo social, acompañamiento a grupos en situación vulnerable, actividades culturales y proyectos de civilización en salud y educación.

Al referirse al Festival Juvenil por la Salud Mental y contra las Adicciones, informó que este reunió más de 7 mil 800 participantes en eventos y actividades diseñados para reconocer el talento joven e impulsar su desarrollo personal y colectivo; además, dijo, el festival incorporó un enfoque preventivo en materia de salud y adicciones.

“Desde hace cuatro años, la Secretaría de la Juventud ha hecho de la salud mental su prioridad, y con ello se ha consolidado como un referente local, nacional e internacional, por lo que a través del programa Contigo Sanamente, se acompaña y transforman vidas con una visión integral y gratuita, mismo que ha redefinido la manera en que la juventud acceda a la atención psicológica, por lo que a la fecha han brindado 185 mil 930 atenciones, que incluyen psicoterapia individual, un chat disponible las 24 horas, los 365 días del año, así como brigadas de psicoeducación que recorren preparatorias y bachilleratos, para derribar estigmas y abrir espacios de diálogo”.

Aseveró que, derivado de la llamada Ley Kuri, pusieron en marcha las primeras dos zonas jóvenes en los municipios de Querétaro y Corregidora, y dijo que ya se encuentra en construcción una tercera en Huimilpan; en estos espacios que se tiene contemplado extender en todo el estado, se imparten clases, talleres y terapias en entornos libres de estímulos digitales, brindando a las y los jóvenes un refugio seguro para fortalecer su creatividad, sus vínculos comunitarios y su equilibrio emocional.

“Desde la Secretaría de la Juventud, en colaboración con la Secretaría de Gobierno y el Consejo

Estatal contra las Adicciones (CECA), impulsaron el programa ‘No te la juegues’, que es de prevención y concientización que promueve el consumo moderado de alcohol y la adopción de hábitos responsables en espacios de convivencia juvenil”.