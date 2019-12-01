Secretaría de Gobierno de Querétaro reafirma compromiso con la estabilidad y el bien común

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - La misión primordial de la Secretaría durante este periodo consistió en el fortalecimiento y la garantía de la gobernabilidad en el estado de Querétaro, para facilitar un entorno propicio de desarrollo continuo de la tranquilidad y el bien común de las familias de la entidad como imperativos sociales, afirmó el encargado de la política interna de la entidad, Eric Gudiño Torres.

“Querétaro demanda nuestro compromiso constante con los principios de justicia, equidad y unidad. Es nuestra responsabilidad asegurar que en nuestro estado prevalezcan la cultura de la legalidad, la confianza en las instituciones, la cercanía con la gente, la apertura y el diálogo constructivo”.

Como parte de la Glosa del cuarto informe del gobernador, Mauricio Kuri González señaló que se han enfrentado desafíos significativos, desde emergencias por fenómenos naturales, coyunturas sociales, atención de grupos vulnerables, y todo ello ha implicado trabajar arduamente para responder eficientemente a estas necesidades.

“En lo que respecta a la Dirección Jurídica y Consultiva en los Bufetes Jurídicos Gratuitos, en Jalpan, Querétaro y San Juan del Río, se privilegió la atención a los sectores vulnerables, brindando asesoría en materia civil, familiar y mercantil a cuatro mil 943 personas, de las cuales mil 56 fueron representadas en juicio”.

Sobre la Dirección Estatal del Registro Civil, detalló que se realizaron diversas campañas para el registro oportuno, universal y gratuito de nacimientos en diversas localidades, con el objetivo de lograr una tasa cero de subregistro.

Estas campañas, dijo, facilitaron la identificación de personas sin registro de nacimiento, para después lograr la obtención y expedición inmediata del acta correspondiente, beneficiando a 143 personas.

“De esta manera, se garantiza el derecho humano a la identidad y se reduce el número de personas sin registro. Además, por disposición federal, 12 mil 788 personas han realizado trámites para la obtención de datos biométricos relativos a la CURP”.

Indicó que la Dirección del Archivo General de Notarías coordinó la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, emitiendo mil 923 avisos de testamento y 34 avisos de testamento registrados de forma remota mediante la plataforma digital denominada SIRE AGN (Sistema de Gestión) que integra esta.

Dirección con las 117 notarías del Estado. También, se emitieron cuatro mil 126 informes de testamentos a Juzgados, Notarías y particulares, brindando certeza y seguridad jurídica.

“El registro de 63.16 por ciento de incremento en la atención efectiva respecto del periodo anterior, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y transparencia, así como prevenir o reducir irregularidades en la función notarial”.

Habló sobre la Dirección de Gobierno, que es la encargada del ordenamiento, formalización y regularización de establecimientos para la venta de alcohol, la cual otorgó cuatro mil 469 licencias refrendadas; 312 licencias de alcohol; 157 preautorizaciones y 458 permisos provisionales. Se efectuó la clausura de más de 96 negocios por incumplimiento de normativa.

Comentó que la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió emergencias naturales como incendios, estiaje y lluvias. Capacitó a 15 mil 899 ciudadanos en primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores.

Por ello, detalló que se cuenta con mil 34 brigadistas comunitarios capacitados. En total, se realizó la supervisión de 504 eventos masivos, con una asistencia de un millón 350 mil 844 personas, y se atendieron 71 incendios forestales y 96 no forestales.

“Sobre la Subsecretaría de Derechos Humanos, en cumplimiento al compromiso por el respeto de los derechos humanos y libertades básicas, durante el periodo que se informa, logró un avance histórico del 24 por ciento de cierre, respecto a 51 recomendaciones de derechos humanos abiertas y emitidas al Estado desde 2001, resultado que no solo refleja voluntad política, sino también un compromiso real con la justicia, reparación y la garantía de todas y todos”.

Detalló que se trabajó en el fomento a la participación ciudadana y escucha activa de grupos vulnerables, realizando 11 mesas de diálogo con grupos vulnerables en las cuales coadyuvó la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social; siete foros para escuchar y atender las necesidades de los grupos vulnerables, así como el acompañamiento en las siguientes marchas: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 22 de marzo, Marcha Trans y No Binaria; 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una participación total aproximada de 27 mil personas.

En el caso de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, explicó que realiza actividades de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones de las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas en el estado de Querétaro.

“Durante el periodo de octubre de 2024 a agosto de este año, atendió a 336 familias para la búsqueda inmediata y oportuna de sus familiares y conocidos, con 75.29 por ciento de efectividad en la localización. El 100 por ciento de los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda fueron certificados en la competencia laboral: "Atención de primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas".

Aseveró que se colaboró en la búsqueda de personas no localizadas fuera de Querétaro en coordinación con otras autoridades de entidades federativas y federales.

El Instituto de la Defensoría Penal Pública, que tiene como función esencial la defensa y protección de los derechos humanos a través de garantizar una defensa técnica, adecuada y de calidad, brindó atención en asesoría y representación a 270 mil 155 personas.

“Tanto la Unidad de Medidas Cautelares, el Sistema de Menores y Adolescentes, así como la Defensoría Penal Pública, cuentan con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, lo cual posiciona a la entidad a nivel nacional como Estado pionero en el renglón de la profesionalización del personal de estas instituciones”.

Resaltó que la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social atendió a más de tres mil personas en diversas coyunturas sociales y, gracias a la atención y el diálogo, se lograron acuerdos a favor de las mismas.

Se otorgó apoyo técnico y legal a 139 ejidos a través de la Coordinación de Asuntos Agrarios.

Asesoró a mil 657 personas ejidatarias, comuneras, pequeñas propietarias y a la sociedad en general, sobre la aplicación de la legislación agraria y los apoyó en trámites ante las autoridades correspondientes. Se tiene un 87 por ciento de aumento en la atención respecto al periodo anterior”.

Subrayó que la Secretaría de Gobierno se enfoca en la atención directa a la sociedad, privilegiando siempre la escucha, el diálogo, con el objetivo de entender las realidades que enfrenta la comunidad.

"Es fundamental que sigamos trabajando en favor de la sociedad, enalteciendo los valores de la solidaridad, la empatía y el compromiso. La gobernanza efectiva no se mide solo por logros tangibles, sino por la capacidad de inspirar confianza y esperanza en nuestros ciudadanos”.