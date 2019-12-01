Se suma Quiroga al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con actividades de prevención y concientización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 19:08:27

Quiroga, Michoacán, a 2 de octubre 2025 – El mes de octubre, reconocido a nivel mundial como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, cobra especial relevancia por la importancia de fomentar la detección temprana y la prevención de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres y familias.

En este marco, el municipio de Quiroga dio inicio a una serie de actividades conmemorativas, encabezadas por la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez, quienes participaron en la apertura de la conferencia sobre Cáncer de Mama, organizada por el DIF Municipal.

Durante el evento, se destacó que estas acciones buscan crear conciencia, brindar información y motivar a las mujeres a realizarse revisiones médicas de manera periódica, con el objetivo de salvar vidas mediante la detección oportuna.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que la prevención es una de las herramientas más valiosas frente al cáncer de mama.

“Hoy, en Quiroga, decimos con fuerza que la salud de nuestras mujeres es prioridad. Por eso impulsamos espacios de información y sensibilización que refuercen la cultura de la prevención”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, María Aurelia Sánchez, enfatizó la importancia de acompañar a las mujeres en este proceso.

“Queremos que sepan que no están solas. Desde el DIF estaremos generando acciones permanentes de apoyo y orientación”, señaló.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Quiroga reafirma su compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía, promoviendo no solo la salud, sino también la solidaridad y el acompañamiento comunitario frente a esta enfermedad.