Se suma Quiroga al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con actividades de prevención y concientización

Se suma Quiroga al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con actividades de prevención y concientización
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 19:08:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 2 de octubre 2025 – El mes de octubre, reconocido a nivel mundial como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, cobra especial relevancia por la importancia de fomentar la detección temprana y la prevención de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres y familias.

En este marco, el municipio de Quiroga dio inicio a una serie de actividades conmemorativas, encabezadas por la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez, quienes participaron en la apertura de la conferencia sobre Cáncer de Mama, organizada por el DIF Municipal.

Durante el evento, se destacó que estas acciones buscan crear conciencia, brindar información y motivar a las mujeres a realizarse revisiones médicas de manera periódica, con el objetivo de salvar vidas mediante la detección oportuna.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que la prevención es una de las herramientas más valiosas frente al cáncer de mama.

“Hoy, en Quiroga, decimos con fuerza que la salud de nuestras mujeres es prioridad. Por eso impulsamos espacios de información y sensibilización que refuercen la cultura de la prevención”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, María Aurelia Sánchez, enfatizó la importancia de acompañar a las mujeres en este proceso.

“Queremos que sepan que no están solas. Desde el DIF estaremos generando acciones permanentes de apoyo y orientación”, señaló.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Quiroga reafirma su compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía, promoviendo no solo la salud, sino también la solidaridad y el acompañamiento comunitario frente a esta enfermedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abuelita clama por el regreso de sus nietos desaparecidos
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, libertad bajo asedio: Balas del crimen desafían el legado heroico de la Constitución en plenas Fiestas Octubrinas
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
Comentarios