Se reúne la FECC y ASM para fortalecen coordinación institucional en favor de la transparencia y la rendición de cuentas

Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Con el propósito de consolidar mecanismos de coordinación y fortalecer la colaboración interinstitucional, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) sostuvo una reunión de trabajo con la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Sobre el particular se informó que la titular de la FECC, Marisol Sánchez Zamudio, destacó que el encuentro con el Auditor Superior del Estado, Marco Antonio Bravo Pantoja, permitió dar seguimiento a los acuerdos establecidos en el convenio de colaboración vigente, particularmente en materia de intercambio de información, coordinación técnica y actuación conjunta.

Durante la sesión de trabajo, ambas instituciones acordaron diseñar e implementar estrategias enfocadas en la capacitación de los ayuntamientos, con énfasis en el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, la prevención de conductas irregulares y la adopción de buenas prácticas en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, la FECC y la ASM refrendaron su compromiso de actuar de manera articulada y dentro de sus respectivas atribuciones, a fin de prevenir, detectar e investigar posibles irregularidades en la administración pública, garantizando que cualquier conducta contraria a la ley sea debidamente sancionada conforme al marco jurídico aplicable.