Se reúne gobernador de Querétaro con representantes de la Alianza Sindical

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- En Querétaro apostamos por el empleo formal, y los buenos resultados en materia de llegada de inversión y empleo son consecuencia de tener la mejor mano de obra del país, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González al encabezar un encuentro con representantes de la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro (ASTEQ).

Acompañado por integrantes del gabinete, el titular del Poder Ejecutivo reiteró el interés de la administración que encabeza por continuar con ejercicios de este tipo, que permiten dar seguimiento a las inquietudes que hay por parte de lo mejor que tiene Querétaro: hombres y mujeres que día a día llevan al estado al siguiente nivel.

“De verdad que en Querétaro tengo que sentirme muy orgulloso, no como gobierno, sino como queretanas y queretanos de lo que hemos logrado (...) Estaremos siempre a sus órdenes, platicando, abiertos. Aquí la instrucción que tiene la secretaria del Trabajo es mucha apertura, mucho trabajo con ustedes en lo que podamos ayudar”, afirmó.

Como parte de su mensaje, el mandatario estatal recordó que, gracias al talento humano, así como al entorno de seguridad jurídica y patrimonial, Querétaro se ha consolidado como el cuarto lugar en creación de empleos en números absolutos, y que, al tratarse de una entidad tan pequeña, es un indicativo de que se están haciendo las cosas bien.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría del Trabajo en el estado, Liliana San Martín Castillo, señaló que esta mesa tiene el objetivo de ser un espacio para tener contacto directo, y exponer planteamientos que son de interés de las organizaciones que representan.

A su vez, agradeció la participación que ya han tenido en las actividades que iniciaron en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, las cuales comenzaron el fin de semana pasado, entre las que se incluyen torneos deportivos y reuniones con distintas representaciones sindicales de la entidad.

“Y la intención es mantener este diálogo, estos acuerdos, reiterarnos como equipo del Gobernador a su disposición, pero también con una particularidad que hemos diseñado para esta conmemoración del Día del Trabajo, que es el reconocimiento a las y los trabajadores, donde ellos serán la parte protagónica”, señaló.

En el inicio de esta mesa de trabajo, el presidente de la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro, Alejandro Olvera Hernández, reconoció la voluntad de las autoridades para dialogar con las organizaciones que integran la ASTEQ, de quienes reiteró el compromiso de trabajar por la entidad y ayudar en su crecimiento al contribuir con una mayor estabilidad laboral así como el cumplimiento en el pago de impuestos.

“Queremos realmente seguir trabajando, queremos seguir haciendo lo que nosotros sabemos, el guiar a nuestros trabajadores, el ayudar, el aportar y darles esas herramientas a los compañeros y los resultados, sobre todo (...) Aquí no se trata simplemente de pedir, sino también de ver cómo podemos también ayudar para poder resolver y poder tener buenos resultados”, concluyó.

Dentro del encuentro, las y los representantes de las organizaciones integrantes de la ASTEQ solicitaron al Gobernador transmitir a las autoridades federales una serie de inquietudes en materia de servicios de salud, regulación del transporte, al tiempo que dieron cuenta de avances en temas planteados previamente.