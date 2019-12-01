Se refuerza infraestructura de la ruta T12 dentro de la estrategia Manejando Qrobus: Cuanalo

Se refuerza infraestructura de la ruta T12 dentro de la estrategia Manejando Qrobus: Cuanalo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:36:18
Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- Derivado del programa Voy Contigo, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), encabezada por Gerardo Cuanalo Santos, se atendieron las solicitudes de usuarios y operadores de la ruta T12, autobús que condujo durante el recorrido que forma parte de la estrategia “Manejando Qrobus”.

Entre las solicitudes atendidas, la AMEQ realizó el bacheado para mejorar la infraestructura vial en el trayecto de la ruta, ajustó tiempos en semáforos para seguridad de peatones y conductores, instaló nuevos paraderos en Blvd. Bernardo Quintana y en el Fraccionamiento Real Solare.

De la misma manera, las autoridades atendieron el reporte de alcantarillas en mal estado, se inició con el cambió de señalética en estaciones cerradas de Paseo 5 de Febrero y Constituyentes, se realizaron podas de árboles que obstruían los carriles por donde circulan las unidades del Qrobus y se designaron socializadores para dar atención inmediata a los usuarios respecto a rutas y trayectos.

Cuanalo Santos afirmó que durante los siguientes meses continuará conduciendo distintas rutas como parte de la estrategia “Manejando Qrobus” del programa Voy Contigo, esto con el fin de seguir fortaleciendo el sistema de movilidad de la zona metropolitana y escuchar de manera directa a las y los usuarios, así como identificar áreas de oportunidad en la operación del sistema.

 

