Se mejoran accesos escolares, caminos y seguridad vial en Los Reyes: Humberto Jiménez

Los Reyes, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.– Con el compromiso de garantizar entornos más seguros y accesibles para la comunidad, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís supervisó junto al equipo de Obras Públicas, encabezado por Víctor Argüello, el emparejamiento del camino hacia la Telesecundaria de la comunidad de Los Limones.

Esta acción beneficiará de manera directa a estudiantes, docentes y familias, facilitando el acceso y mejorando la movilidad en esta importante vía.

Asimismo, como parte de las medidas para reforzar la seguridad vial, el Gobierno Municipal lleva a cabo la instalación de reductores de velocidad en las calles Constitución, Emiliano Zapata y Arteaga, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a peatones, estudiantes y familias que transitan cerca de espacios deportivos y planteles escolares.

“Estas acciones son parte de un compromiso permanente por el bienestar de nuestra gente. Queremos que los estudiantes lleguen seguros a sus escuelas y que las familias puedan caminar tranquilas por nuestras calles”, destacó el presidente Humberto Jiménez.

El alcalde resaltó que Los Reyes está avanzando gracias a la suma de esfuerzos y a la planeación estratégica que se realiza en cada obra. “Estamos trabajando de manera diferente, haciendo acciones que antes no se hacían, porque nuestra prioridad es responder a las necesidades reales de las y los reyenses”.

Finalmente, expresó que su administración está dando un nuevo rostro al municipio, ya que “queremos que Los Reyes sea ejemplo de orden, desarrollo y bienestar; por eso seguimos impulsando obras que transforman, que dignifican y que hacen la diferencia en la vida diaria de la gente”.