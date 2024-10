Se manifiestan en Morelia, Michoacán, contra la tauromaquia

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2024.- En exigencia de la abolición de las corridas de toros en el país y Michoacán, la Coordinación Estatal de Tauromaquia y el Movimiento Nacional México sin Toreo realizaron una valla en el centro de la ciudad para manifestarse pacíficamente en rechazo a la tauromaquia.



Aída Sifuentes es una de las manifestantes, ella refirió que esta protesta se hace en el marco del día Mundial de los Animales, que fue el 4 de octubre y explicó que se manifiestan pacíficamente con una valla para informar a la gente que la tauromaquia sigue siendo una tradición cruel como ha sido siempre, además de que resulta ilegal que se siga permitiendo en el país.



La también representante de la Coordinación Estatal de Tauromaquia y del Movimiento Nacional México sin Toreo, indicó que existen algunas leyes que protegen a los animales y podrían ser efectivas si se cumplieran.



“Queremos que la gente se una, salga, que sepa que hay personas que nos manifestamos, que no estamos de acuerdo, que vamos hacer todo lo posible y que esté en nuestras manos para evitar las corridas de toros”; añadió.



Sin precisar datos duros sobre las corridas de toros, Aída Sifuentes, dijo que este 2024 se han visto más eventos relacionados con la tauromaquia que en años anteriores. Refirió que ha sido complicado hacer estos cálculos, aunque se trate de sólo una corrida al año, vale la pena luchar.



Precisó que este movimiento es apartidista, no tiene vínculos con la clase política; sin embargo, reconoció que se pueden sumar actores políticos, pero que no buscan representar a ningún partido, sólo acuden como activistas, de manera personal a manifestarse.



No obstante, mencionó que existen diputados y diputadas que tienen intereses en la tauromaquia, pero en estos momentos están en espera que se de luz verde a la iniciativa para impedir el ingreso a menores de edad a este tipo de eventos, “sabemos que hay diputados del Verde Ecologista que tienen hijos taurinos, sabemos que no están a nuestro favor, pero si la gente no quiere estos eventos, debemos seguir luchando y ver con quien se puede impulsar estas iniciativas”, concluyó.