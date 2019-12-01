-->

Se invita a empresarias y empresarios locales a registrarse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán

Se invita a empresarias y empresarios locales a registrarse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:52:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025. Para continuar con la implementación de mecanismos para el buen funcionamiento administrativo del Poder Judicial de Michoacán, este día se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Administración, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Órgano de Administración Judicial.

Presididas por el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, estas instancias tienen la encomienda de asegurar el adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros de la institución.

Durante las sesiones, se instruyó a las áreas responsables a iniciar la construcción del Programa de Adquisiciones 2026, basado en una política de austeridad y con compras consolidadas.

Para ello, se invita a empresarias y empresarios locales a registrarse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán, con toda la información y formatos disponibles en https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/tramites/PadronProveedores.aspx

La integración de la Comisión y Comités se puede consultar en: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/circular.aspx?id=700

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio en Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados en camino de terracería 
Persecución y enfrentamiento armado en Apatzingán, Michoacán, deja dos muertos y armas aseguradas
Dos lesionados en accidente en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro capital
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega acarreo en su Informe de Gobierno; afirma esos tiempos se acabaron
Suspende Baja California Sur clases por paso del huracán “Priscilla”
Entre acusaciones de genocidio y extremismo se cumplen 2 años del conflicto Israel-Gaza
México Sub-20 va por el pase a Cuartos de Final ante Chile: todas las miradas puestas en la joya Gilberto Mora
Comentarios