Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:52:27

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025. Para continuar con la implementación de mecanismos para el buen funcionamiento administrativo del Poder Judicial de Michoacán, este día se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Administración, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Órgano de Administración Judicial.

Presididas por el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, estas instancias tienen la encomienda de asegurar el adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros de la institución.

Durante las sesiones, se instruyó a las áreas responsables a iniciar la construcción del Programa de Adquisiciones 2026, basado en una política de austeridad y con compras consolidadas.

Para ello, se invita a empresarias y empresarios locales a registrarse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán, con toda la información y formatos disponibles en https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/tramites/PadronProveedores.aspx

La integración de la Comisión y Comités se puede consultar en: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/circular.aspx?id=700