Se instalan luminarias en el tramo carretero Huandacareo – La Estancia

Se instalan luminarias en el tramo carretero Huandacareo – La Estancia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 18:14:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó la conclusión de la instalación de 20 luminarias modernas a lo largo de 750 metros lineales en el tramo carretero Huandacareo – La Estancia, beneficiando a automovilistas, peatones y vecinos de la zona.

La obra cuenta con cableado subterráneo, lo que garantiza una mayor protección de la infraestructura eléctrica y una vida útil más prolongada del sistema.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad vial y brindar espacios más iluminados y seguros para la población.

“Seguimos trabajando en proyectos que fortalecen el desarrollo de Huandacareo y que contribuyen al bienestar de nuestra gente. Una comunidad iluminada es también una comunidad más segura”, señaló Alexis Velázquez.

Con estas nuevas luminarias, el municipio avanza en la mejora de su infraestructura urbana, priorizando obras que tengan un impacto directo en la vida diaria de las familias huandacarenses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Paramilitares extranjeros graban mensaje con cuerpo de una víctima en Apatzingán, Michoacán 
Desparecen 11 hombres en Amozoc tras falsas ofertas de empleo; FGE realiza mega operativo para localizarlos
José Luis “N”; exsíndico de Compostela, condenado a 56 años de prisión por secuestro
Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos
Más información de la categoria
Paramilitares extranjeros graban mensaje con cuerpo de una víctima en Apatzingán, Michoacán 
DT del Toluca Femenil es trasladado al hospital en pleno partido contra Pumas
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías
Comentarios