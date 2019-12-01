Se instalan luminarias en el tramo carretero Huandacareo – La Estancia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 18:14:55

Huandacareo, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó la conclusión de la instalación de 20 luminarias modernas a lo largo de 750 metros lineales en el tramo carretero Huandacareo – La Estancia, beneficiando a automovilistas, peatones y vecinos de la zona.

La obra cuenta con cableado subterráneo, lo que garantiza una mayor protección de la infraestructura eléctrica y una vida útil más prolongada del sistema.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad vial y brindar espacios más iluminados y seguros para la población.

“Seguimos trabajando en proyectos que fortalecen el desarrollo de Huandacareo y que contribuyen al bienestar de nuestra gente. Una comunidad iluminada es también una comunidad más segura”, señaló Alexis Velázquez.

Con estas nuevas luminarias, el municipio avanza en la mejora de su infraestructura urbana, priorizando obras que tengan un impacto directo en la vida diaria de las familias huandacarenses.