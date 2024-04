Se encuentra Rosa Elia Milan con cuitzenses de la cabecera municipal

Cuitzeo, Michoacán, a 21 de abril del 2024.- La candidata a la Presidencia Municipal de Cuitzeo por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán (MORENA-PT-PVEM), Rosa Elia Milan Pintor, se encontró con los cuitzenses de la cabecera municipal en una caminata por avenida Porvenir que culminó con un encuentro en la explanada Bicentenario.

Fue desde ese punto donde la candidata agradeció el respaldo de la ciudadanía, pues dijo ser víctima de ataques en redes sociales para afectarla en su campaña; reconoció que hay miedo, pero pidió a la ciudadanía no quedarse en casa y salir a votar el próximo 02 de junio.

"¿Traigo seguridad conmigo?, Sí, desde la muerte del Síndico fue necesario que tuviera seguridad, y hace un rato, no me dejan mentir, sí hubo detonaciones, en el lugar que ustedes ya saben quién se adueñó de ese terreno, pero no le tengo miedo, a él no le tengo miedo porque sé que estoy respaldada por ustedes", dijo.

Manifestó que seguirá el trabajo en materia de educación, cultura, infancias, madres solteras, para brindar apoyos al campo, al sector pesquero, a las artesanas, en este posible gobierno de continuidad.

En entrevista, la candidata señaló que seguirán los trabajos de la transformación en Cuitzeo, pues aseguró que cuenta con el apoyo de los cuitzenses, entre los trabajos fundamentales está impulsar la recuperación del Lago de Cuitzeo.

"Ahorita hay algunos proyectos que están, por ejemplo, lo que es la calzada que yo les comentaba, como es a nivel federal hemos estado gestionando, está pendiente, yo sé que me están escuchando y me van a dar una respuesta muy favorable", declaró.