Continúa, por cuarto día consecutivo, Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Ciudad de México, 16 de mayo de 2024.- Debido a que continúan los altos niveles de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó, por cuarto día consecutivo, que se mantiene la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como sus medidas.

Esta sería la séptima contingencia ambiental de la ZMVM de la temporada, la cual se activó el pasado lunes 13 de mayo a las 15:00 horas.

Fue por medio de un comunicado que se informó que ha persistido la influencia de un sistema de alta presión en el Valle de México, que genera condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, radiación solar intensa y temperatura superior a los 30 grados Celsius.

Ante esta situación, continúan las restricciones vehiculares para los autos de uso particular con holograma de verificación 2; autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8; y autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.