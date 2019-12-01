Se casan 174 parejas en el Méxicq Zona Fest

Querétaro, Querétaro, a 28 de junio de 2026.- El estadio Corregidora fue parte del escenario para que 174 parejas dieran el sí, en la ceremonia de Matrimonios Colectivos en el Méxicq Zona Fest, durante el evento, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera aseguró que la familia es el pilar fundamental para construir una sociedad llena de valores.

“Siempre hemos cultivado los valores, los principios, el respeto a los demás, la convivencia armónica, la solidaridad, eso es lo que nos ha distinguido por muchos años del resto del país y que, hoy por eso amigas y amigos estoy convencido y ustedes lo saben que vivimos en la mejor ciudad de México, en la mejor ciudad de este país y así con familias fuertes, con matrimonios fuertes, seguiremos construyéndola; yo les reitero toda la voluntad y el trabajo del Municipio de Querétaro para construir espacios para el desarrollo de la familia”, dijo.

Por su parte, la directora del Registro Civil del municipio de Querétaro, Fernanda Padilla Martínez explicó que las 174 parejas debieron unir su vida en matrimonio, para fortalecer sus lazos y reafirmar su amor.

“Hoy bajo el lema -Un gol al amor- celebramos a quienes han decidido ponerse la misma camiseta, jugar del mismo lado de la cancha y avanzar juntos hacia la meta; quiero recordarles que el matrimonio también se construye como los grandes equipos, con comunicación, con confianza, respeto, esfuerzo compartido y la determinación de avanzar juntos”.

Asimismo, la pareja que fue seleccionada para dirigir su mensaje fue la de Pedro Trejo Morán e Irene Méndez Jamangape, ambos se casaron de manera civil el día 18 de junio en la Delegación Villa Cayetano Rubio, y con ello lograron sellar su amor de 40 años juntos.

Así como ellos, todas las parejas aprovecharon para casarse en esta Campaña de Matrimonios Colectivos, con el fin de tener un documento legal que les brinda certeza jurídica, más allá del vínculo sentimental que siempre los ha mantenido unidos.