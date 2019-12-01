SAT presenta ingresos tributarios de enero a septiembre del 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 17:56:55

Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - Con un aumento del 6.9 por ciento, el SAT nos hace una presentación de los ingresos tributarios de los meses de enero a septiembre del presente año 2025.

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), con un aumento de 20.3 millones de pesos en comparación al año 2024, la Secretaría de Administración Tributaria prevé para el año 2026 6 mil 448 millones de pesos, un aumento de 447 millones.

Entre las acciones para lograr estos resultados el siguiente año, el SAT aplicará las siguientes acciones: