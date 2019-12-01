SAT presenta ingresos tributarios de enero a septiembre del 2025

Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - Con un aumento del 6.9 por ciento, el SAT nos hace una presentación de los ingresos tributarios de los meses de enero a septiembre del presente año 2025.
En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), con un aumento de 20.3 millones de pesos en comparación al año 2024, la Secretaría de Administración Tributaria prevé para el año 2026 6 mil 448 millones de pesos, un aumento de 447 millones.
Entre las acciones para lograr estos resultados el siguiente año, el SAT aplicará las siguientes acciones:
Una cultura contributiva más responsable y basada en la confianza: cada vez son más las personas y empresas que cumplen de forma voluntaria y responsable con las contribuciones que les corresponden de forma proporcional y equitativa.
Atención al contribuyente cálida y optimizada, con la simplificación de trámites y servicios mediante la reducción de requisitos a los trámites de mayor demanda y mejorar el servicio en las oficinas del SAT.
Acompañamiento y facilitación para el cumplimiento, mejorando los procesos que realiza la institución, a fin de que se acompañe de cerca a todas aquellas personas contribuyentes dispuestas a cumplir con sus obligaciones fiscales, con acciones como el Programa de Regularización Fiscal; mejoras en el prellenado de las declaraciones con información de CFDI y difusión de las facilidades de pago.
Promoviendo la equidad a través del combate a la evasión y el contrabando, en donde se continuará con el uso de herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de obligaciones y optimizar la detección de irregularidades, con fiscalización profunda más precisa y efectiva en materia de impuestos internos y de comercio exterior.
Continuidad a las acciones de litigio estratégico en tribunales federales y a la coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República respecto a los asuntos relacionados con defraudación fiscal.
Apoyo imprescindible del Poder Legislativo para fortalecer el combate a las factureras, el contrabando y la evasión abusiva en sectores económicos específicos como el de servicios financieros o comercio electrónico.