Salinas Pliego plantea diálogo con Sheinbaum para garantizar pagos adecuados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 19:35:30

Ciudad de México a 25 de septiembre del 2025. - En redes sociales, el dueño de Grupo Salinas informó que dichas reuniones se realizarían con el objetivo de que las empresas de su grupo paguen “lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.

“Es evidente que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. “En una democracia es válido tener diferencias”, escribió Salinas Pliego.

De acuerdo con el empresario, dichas menciones e intercambios verbales no resuelven nada y mucho menos construyen la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país.

Salinas y su invitación al diálogo se dan después de una serie de menciones que ha hecho la titular del Ejecutivo en sus conferencias matutinas sobre el empresario y una supuesta defraudación fiscal:

“¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Solo son preguntas, para que también se conozca”, cuestionó.

“Entiendo que me tiene miedo, y que lo de estos gobiernícolas es una persecución política. Ya no encuentran de qué acusarme para intentar desacreditarme”, fueron palabras del empresario en sus redes sociales.