Salinas Pliego habría pagado 25 mdd en EU, para esquivar arresto: Bloombergelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:40:22
Albay, Nueva York, a 23 de septiembre del 2025. - Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, además de ser crítico abierto de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió un ultimátum a raíz de un arresto; dicha detención está relacionada con una supuesta deuda con AT&T.

La compañía telefónica adquirió en 2014, el negocio de telecomunicaciones de Salinas Pliego; sin embargo, en 2020 se demandó a su anterior dueño alegando que se debía dinero por impuestos.

La jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York declaró a Salinas en desacato, ordenándole pagar a AT&T 20 millones de dólares en un plazo de dos semanas o será encarcelado hasta que lo haga.

Salinas, junto a sus abogados, depositaron una fianza conjunta de 25 millones de dólares antes del plazo, pero también se encuentran apelando la sentencia.

El empresario mexicano ha recibido presiones por parte del gobierno por la negativa de pago; sumado al estado mexicano, compradores de bonos de TV Azteca no han recibido bonos. Mientras tanto, Grupo Salinas afirmó en un comunicado la semana pasada que estaba abierto al diálogo con los acreedores para reestructurar su deuda.

