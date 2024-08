Ruta Gris volvió a la Terminal de Autobuses de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2024.- Al iniciar la semana, el gerente de Servicios y Seguridad de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), Ulises Ferreiro, impidió el acceso a la ruta gris de combis. Ahora, el representante de los transportistas, Fernando Orozco Miranda indicó que ya se restableció el tránsito.

El transportista señaló que ya está abierta de forma normal el tránsito para las rutas 1 y 3 de la combi gris, lo cual significa que la circulación retomó la normalidad

Orozco Miranda señaló que en la tarde de este martes 27, Ulises Ferreiro solicitó una reunión para establecer criterios sobre la circulación, el respeto a los taxistas y a los peatones que están dentro de las instalaciones TAM.

De hecho, Orozco Miranda dijo que no fue necesario ir al Instituto del Transporte del Estado de Michoacán para solicitar alguna explicación. “Después de que los medios de comunicación nos ayudaron a difundir la notificación de la suspensión, esta persona me marcó y me dijo que quería una reunión conmigo para hablar del tema, pero que no me preocupara porque las unidades ya podrían transitar libremente por la zona sin ningún problema”, comentó.

Añadió que cuentan con un permiso especial vigente, otorgado por el Gobierno de Michoacán desde que estaba encabezado por Víctor Tinoco Rubí en el 2001.