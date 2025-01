Rosa Hilda Abascal y Laura Esquivel, perfiles del PAN para la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de enero del 2025.-El Partido Acción Nacional sí cuenta con aspirantes mujeres a la gubernatura de Michoacán, y no sólo hombres, aseguró Carlos Quintana Martínez, líder estatal del albiazul.

En rueda de prensa, el ex legislador federal enlistó entre los perfiles a Rosa Hilda Abascal, ex alcaldesa de Zamora y Laura Esquivel, senadora, además que comentó que no son las únicas que cuentan con las características para dar una buena batalla en el 2027.

"De mujeres , te puedo mencionar al menos dos y ojalá ninguna base sienta porque no la mencione,hay muchas, Rosalinda Abascal y Laura Esquivel, tenemos cuadros en Acción Nacional para competir y yo tengo que garantizar la cancha pareja para todos", comentó el dirigente panista.

El pasado fin de semana el senador Marko Cortés, fue cuestionado sobre los posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán, mencionó que hasta el momento son el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar y Carlos Alberto Soto alcalde de Zamora, algunos de los que han expresado su interés.

Quintana Martínez, consideró que en un año a más tardar el partido se fortalecerá y tendrá un panorama más amplio para lo que será el proceso electoral del 2027.