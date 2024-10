Rinden protesta nuevas integrantes del consejo general del IEM

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre de 2024.- En Sesión Especial de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Claudia Carreño Mendoza, Selene González Medina y Silvia Mauricio Salazar rindieron protesta como consejeras electorales, comprometiéndose a velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley en favor de la democracia, así como a entregar buenas cuentas a la ciudadanía michoacana.

Tras rendir protesta, la Consejera Electoral Claudia Carreño Mendoza destacó su conocimiento en materia electoral, que le ha permitido comprender los desafíos sociales y políticos de la organización de elecciones. “A lo largo de mi trayectoria profesional, no solo he conocido de cerca las problemáticas sociales y políticas, sino también he diseñado e implementado propuestas de solución efectivas, siempre buscando resultados que favorezcan a todas las partes involucradas", apuntó la consejera electoral. Asimismo, reafirmó su compromiso de sumarse al trabajo colegiado del órgano electoral, cumpliendo con los objetivos institucionales y los principios de la función electoral.

Por su parte, la Consejera Electoral Selene González Medina reafirmó su compromiso de guiarse por los valores democráticos y el respeto en el diálogo como base durante su gestión. Enfatizó que el fortalecimiento de la democracia requiere mantener un enfoque en el debate de ideas, siempre desde el respeto a la diversidad de pensamientos. "Todo contra las ideas, nada contra las personas", expresó, haciendo un llamado a construir un órgano electoral donde el trabajo colegiado esté basado en la colaboración, el entendimiento y el diálogo respetuoso.

De igual forma, la Consejera Electoral Silvia Mauricio Salazar reafirmó su compromiso con los principios rectores de la función electoral, subrayando que estos "son la luz que guía cada decisión y acción en el camino para fortalecer la democracia". Se comprometió firmemente con la sociedad michoacana, garantizando que sus decisiones en el Consejo General estarán orientadas a proteger los derechos políticos de todas y todos. “Empeño mi palabra para que cada acción fortalezca nuestra democracia, trabajando incansablemente para que el IEM sea un referente de profesionalismo, confianza y transparencia”, afirmó la consejera Mauricio Salazar.

Durante la toma de protesta de las nuevas consejeras electorales, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM, las consejeras Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Carol Berenice Arellano Rangel y Juan Adolfo Montiel Hernández, así como representantes de los partidos políticos, destacaron la incorporación de tres mujeres al Consejo General y resaltaron que su experiencia y trayectoria en materia electoral aportarán enfoques plurales y perspectivas diversas a la deliberación y toma de decisiones del órganismo electoral. Esta integración permitirá no solo fortalecer el trabajo colegiado, sino también enriquecer la visión institucional del IEM con nuevas ideas y propuestas.