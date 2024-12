Rinde protesta Alejandro Armenta como gobernador de Puebla

Puebla, Puebla, a 14 de diciembre de 2024.- Alejandro Armenta Mier rindió protesta, este sábado, como gobernador de Puebla ante el Pleno del Congreso local, al ganar las elecciones del 2 de junio bajo la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena; durante el acto protocolario el ex diputado estuvo acompañado por alcaldes, legisladores y gobernadores morenistas.

Al pronunciar su discurso, Armenta Mier se comprometió a gobernar bajo los principios del movimiento de la Cuarta Transformación y presentó su “Visión de Gobierno 2024-2030”, fundamentado en 11 ejes prioritarios: Seguridad, Salud, Campo, Turismo, Educación, Desarrollo Sustentable, Infraestructura, Tecnología, Electromovilidad y Bienestar.

Respecto al rubro de seguridad, dijo que seguirá la misma directriz que el gobierno federal estableció como son la prevención del delito, fortalecer la vigilancia en los municipios a través de la instalación de sistemas de monitoreo y análisis para prevenir y combatir el delito.

El gobernador afirmó que trabajará de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad a los poblanos.

Cabe mencionar que en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asistió el secretario de Educación, Mario Delgado, quien confió en el morenista en que tendrá un gran desempeño.

“Tengo la certeza que tendrá un gran desempeño y como ya lo reafirmó aquí, guiado por los principios de la transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.”, destacó.