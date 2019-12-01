Rinde Bedolla cuarto informe de gobierno; la transformación de Michoacán está en marcha

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- “Cuatro años han sido suficientes para demostrar que estamos protagonizando la mayor hazaña pacífica de la historia moderna, porque la Cuarta Transformación en Michoacán es un proceso histórico en marcha”, sostuvo el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, al rendir su cuarto informe de gobierno ante las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura.

El gobernador anticipó que el legado más grande de su sexenio será la obra pública, luego de que en los últimos 50 años no se había implementado un programa de inversión social tan ambicioso como este, sin ayuda de la federación, con recursos estatales y sin necesidad de generar deuda pública.

Informó que durante los primeros cuatro años de su gobierno se han invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura para transformar las ciudades en lugares más habitables, seguros, equitativos y con sentido humano. “Derribamos la mentira de que somos un estado pobre. Hoy, construimos como nunca antes y con honestidad podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción”, sostuvo.

Ramírez Bedolla reportó que mil 300 kilómetros de carreteras en el estado han sido rehabilitadas para ofrecer caminos más rápidos y seguros para beneficio de la población y de los sectores productivos, con la garantía de que recibirán mantenimiento hasta el último día de su gobierno, en 2027; mientras que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se avanza en la ampliación de la autopista Siglo XXI para fortalecer la conexión con el Puerto de Lázaro Cárdenas, y la instalación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en el municipio de Zinapécuaro.

En materia de medio ambiente expuso que Michoacán implementa el Guardián Forestal, reconocido por Climate Rights International como el mejor sistema de vigilancia satelital del mundo que combina inteligencia artificial para proteger los bosques, mientras combate la deforestación, los incendios forestales y las ollas ilegales de agua. “Cada hectárea rescatada es un acto de justicia para las generaciones futuras”, dijo.

Resaltó que este año se plantaron más de 10 millones de árboles y que, por primera vez, se sembraron millones de semillas pregerminadas con ayuda de drones para reforestar el territorio; que se promulgó el Decreto de Buenas Prácticas del Aguacate, con el que hoy, más del 70 por ciento del producto que se exporta a Estados Unidos está certificado, sin huellas de deforestación; y que hoy, el lago de Pátzcuaro respira de nuevo, gracias a los trabajos de reforestación y rehabilitación de 40 manantiales donde participan gobiernos y comunidades.

Aportó que uno de los logros más tangibles de esta transformación es la reducción de la pobreza, gracias a los programas sociales implementados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ampliados por la mandataria Claudia Sheinbaum, por lo que hoy las familias tienen mejores ingresos y 500 mil personas en Michoacán salieron de la pobreza.

Explicó que Michoacán se colocó como el estado que más avanzó en el combate al rezago educativo; que logró tres ciclos escolares completos; y que recuperó la rectoría de la educación. Para atender las necesidades de todos los michoacanos, hasta el momento ha recorrido 36 municipios y comunidades en audiencias públicas.

En seguridad, refirió que la entidad logró reducir más del 60 por ciento el número de homicidios dolosos desde que inició su gobierno, además de que es ejemplo nacional en el combate a la extorsión, con la ley que ahora será Ley General para su aplicación en todos los estados del país.

“Invertir en salud es un acto de justicia”, subrayó el mandatario, al dar a conocer que la entidad combate el cáncer con un acelerador lineal y PET Scan, equipos de alta tecnología que antes parecían lejanas o reservados para unos pocos, pero que hoy están al alcance de quienes más los necesitan.

“Tenemos que consolidar los cambios que ya están en marcha. No se trata solo de administrar. Se trata de transformar de raíz. Y eso implica profundizar en la justicia social, en la dignificación de la vida rural, en la seguridad con enfoque social, y en la recuperación del campo como motor económico y cultural. Estamos construyendo, pacífica pero radicalmente, un Michoacán distinto: más justo, más libre, más democrático, más inclusivo”, concluyó.