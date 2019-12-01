Ricardo Monreal adelanta que revisarán la Ley de Amparo: "Tendremos mucho cuidado"

Ciudad de México, a 2 de octubre del 2025. - Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, declaró que serán cuidadosos en su análisis respecto a la aplicación de la reforma a la Ley de Amparos.

Tras audiencias públicas llevadas a cabo el 29 y 30 de septiembre, más dos horas de discusión en el Senado de la República, los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a la Ley de Amparo.

El diputado explicó que la retroactividad se aplica a la ley solo cuando “no se afecte el interés colectivo o de las personas, pero si lo aprobado beneficia a la ciudadanía, entonces, sí aplica”.

Adelantó que la discusión en la Cámara Baja se dará sin presiones ni apuros, aseguró que el análisis será diferente al que realizaron los senadores: “Vamos a hacerlo con mucho cuidado... respeto lo que se hizo en el Senado... hoy la va a revisar (la minuta) la Comisión de Justicia”.

Monreal coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el planteamiento de la reforma: “La presidenta tiene mucho interés y mucha intuición jurídica, coincido con ella, a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo”, afirmó.